Uçuşlar İptal Edilebilir: Almanya'da Havalimanı Krizi Büyüyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 10:37

Artan jet yakıtı maliyetleri Almanya’da havacılık sektörünü zorluyor. Alman Sivil Havalimanları Birliği, yaz aylarında çok sayıda uçuşun iptal edilebileceği ve yaklaşık 20 milyon yolcunun bu durumdan etkilenebileceği uyarısında bulundu. Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin bazı rotaları tamamen durdurabileceği belirtiliyor.

Kaynak: https://www.bild.de/politik/inland/ke...
İran savaşı sonrası derinleşen enerji krizi, Avrupa havacılık sektörünü de vurdu.

Almanya’daki havalimanı işletmeleri, jet yakıtı fiyatlarındaki sert artış nedeniyle yaz aylarında milyonlarca yolcunun uçuş iptalleriyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Alman Sivil Havalimanları Birliği Genel Müdürü Ralph Beisel, Alman basınına yaptığı açıklamada en kötü senaryoda bazı havalimanlarında kapasitenin yüzde 10’a kadar düşebileceğini söyledi. Beisel’e göre bu durum, ülke genelinde yaklaşık 20 milyon yolcunun seyahat planlarını etkileyebilir.

Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin ve turistik açıdan daha az yoğun destinasyonların risk altında olduğu belirtiliyor.

Bazı rotaların tamamen kaldırılabileceği, bazı uçuşların ise daha seyrek ve daha yüksek bilet fiyatlarıyla gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Havalimanı işletmeleri, sorunun doğrudan yakıt eksikliğinden değil, astronomik seviyelere çıkan kerosen maliyetlerinden kaynaklandığını vurguluyor. ADV’ye göre kerosen fiyatları son iki ayda savaş öncesine kıyasla iki katına çıktı ve kısa vadede düşüş beklenmiyor. Beisel, “Yakıt bulunsa bile mevcut fiyatlarla birçok uçuş ekonomik olmaktan çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcileri ayrıca Alman hükümetine çağrı yaparak hava ulaşım vergisinin geçici olarak askıya alınmasını ya da en az yarı yarıya düşürülmesini talep etti. ADV, Almanya’daki hava ulaşım vergisinin Avrupa’nın en yüksek seviyeleri arasında bulunduğunu ve bunun havacılık sektörünün rekabet gücünü zayıflattığını savunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
