Uçuşlar İptal Edilebilir: Almanya'da Havalimanı Krizi Büyüyor

Bazı rotaların tamamen kaldırılabileceği, bazı uçuşların ise daha seyrek ve daha yüksek bilet fiyatlarıyla gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Havalimanı işletmeleri, sorunun doğrudan yakıt eksikliğinden değil, astronomik seviyelere çıkan kerosen maliyetlerinden kaynaklandığını vurguluyor. ADV’ye göre kerosen fiyatları son iki ayda savaş öncesine kıyasla iki katına çıktı ve kısa vadede düşüş beklenmiyor. Beisel, “Yakıt bulunsa bile mevcut fiyatlarla birçok uçuş ekonomik olmaktan çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcileri ayrıca Alman hükümetine çağrı yaparak hava ulaşım vergisinin geçici olarak askıya alınmasını ya da en az yarı yarıya düşürülmesini talep etti. ADV, Almanya’daki hava ulaşım vergisinin Avrupa’nın en yüksek seviyeleri arasında bulunduğunu ve bunun havacılık sektörünün rekabet gücünü zayıflattığını savunuyor.