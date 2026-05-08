article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Birçoğumuz Tüketiyoruz! Neredeyse Her Gün Tükettiğimiz Besinin Alzheimer'ı Azalttığı Ortaya Çıktı

Birçoğumuz Tüketiyoruz! Neredeyse Her Gün Tükettiğimiz Besinin Alzheimer'ı Azalttığı Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 14:01

Yıllardır kolesterol nedeniyle tartışma konusu olan yumurta, yeni bir araştırmayla birlikte bambaşka bir açıdan değerlendirilmeye başlandı. Uzun süreli bir çalışmada, düzenli yumurta tüketiminin Alzheimer riskinde belirgin bir düşüşle ilişkili olabileceği ortaya kondu. Bulgular, beslenme alışkanlıklarının beyin sağlığı üzerindeki etkisine dair yeni soruları da beraberinde getiriyor.

Kaynak: https://nypost.com/2026/05/07/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun yıllardır kolesterol nedeniyle tartışma konusu olan yumurta, yeni bir araştırmayla birlikte bu algıyı tersine çevirebilecek bulgularla gündeme geldi.

Uzun yıllardır kolesterol nedeniyle tartışma konusu olan yumurta, yeni bir araştırmayla birlikte bu algıyı tersine çevirebilecek bulgularla gündeme geldi.

The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre düzenli yumurta tüketimi, Alzheimer hastalığı riskinde anlamlı bir düşüşle ilişkilendirildi.

Araştırmada, 65 yaş ve üzeri yaklaşık 40 bin yetişkin 15 yılı aşkın süre boyunca takip edildi. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları detaylı anketlerle kaydedildi ve yumurta tüketim sıklıklarına göre gruplandırıldı. Çalışma süresince 2.858 kişiye Alzheimer tanısı konuldu.

Sonuçlar, yumurtayı hiç ya da nadiren tüketenlere kıyasla haftada en az bir kez tüketenlerde Alzheimer riskinin %17 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Sonuçlar, yumurtayı hiç ya da nadiren tüketenlere kıyasla haftada en az bir kez tüketenlerde Alzheimer riskinin %17 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Haftada 2–4 kez yumurta yiyenlerde bu oran %20’ye çıkarken, haftada 5 veya daha fazla yumurta tüketenlerde risk azalması %27’ye ulaştı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Jisoo Oh, elde edilen bulguların yumurtaya yönelik bakış açısının değiştiğini gösterdiğini belirtti. Oh, “Orta düzey yumurta tüketimi, Alzheimer riskinde tutarlı bir düşüşle ilişkilendirildi” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarına göre yumurtanın bu etkisi, içerdiği besin değerlerinden kaynaklanıyor. Özellikle kolin, B12 vitamini, lutein ve omega-3 yağ asitleri gibi beyin sağlığıyla ilişkili bileşenlerin yumurtada yoğun şekilde bulunması dikkat çekiyor. Bu maddelerin sinir hücrelerinin korunması, beyin iletişiminin desteklenmesi ve iltihaplanmanın azaltılması gibi süreçlerde rol oynadığı biliniyor.

Araştırma ayrıca yumurtanın tek başına “mucize bir gıda” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, faydanın genel beslenme düzeni içinde ortaya çıktığını ve özellikle hazırlama yönteminin (haşlama, kızartma gibi) sağlık etkilerini değiştirebileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın