Birçoğumuz Tüketiyoruz! Neredeyse Her Gün Tükettiğimiz Besinin Alzheimer'ı Azalttığı Ortaya Çıktı

Haftada 2–4 kez yumurta yiyenlerde bu oran %20’ye çıkarken, haftada 5 veya daha fazla yumurta tüketenlerde risk azalması %27’ye ulaştı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Jisoo Oh, elde edilen bulguların yumurtaya yönelik bakış açısının değiştiğini gösterdiğini belirtti. Oh, “Orta düzey yumurta tüketimi, Alzheimer riskinde tutarlı bir düşüşle ilişkilendirildi” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarına göre yumurtanın bu etkisi, içerdiği besin değerlerinden kaynaklanıyor. Özellikle kolin, B12 vitamini, lutein ve omega-3 yağ asitleri gibi beyin sağlığıyla ilişkili bileşenlerin yumurtada yoğun şekilde bulunması dikkat çekiyor. Bu maddelerin sinir hücrelerinin korunması, beyin iletişiminin desteklenmesi ve iltihaplanmanın azaltılması gibi süreçlerde rol oynadığı biliniyor.

Araştırma ayrıca yumurtanın tek başına “mucize bir gıda” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, faydanın genel beslenme düzeni içinde ortaya çıktığını ve özellikle hazırlama yönteminin (haşlama, kızartma gibi) sağlık etkilerini değiştirebileceğini belirtiyor.