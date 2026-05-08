Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı: Çocuklar İnternetteki Yaş Doğrulama Sistemlerini 'Sahte Bıyıkla' Aşıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.05.2026 - 09:24

Çocukların internet üzerindeki yaş doğrulama sistemlerini aşmak için kullandığı yöntemler dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni bir araştırmaya göre bazı çocuklar, yüzlerine sahte bıyık çizerek yetişkin sitelerindeki kontrolleri geçmeyi başarabiliyor. Uzmanlar ise yapay zekâ destekli bu sistemlerin güvenilirliğinin düşünüldüğünden daha zayıf olabileceğine dikkat çekiyor.

Çocukların yaş doğrulama sistemlerini aşmak için bulduğu yöntemler teknoloji şirketlerini bile şaşırttı.

Yeni bir araştırmaya göre bazı çocuklar, yüzlerine makyaj kalemiyle sahte bıyık çizerek yetişkin sitelerindeki yaş kontrollerini geçebiliyor. Üstelik bu yöntem tekil bir açık değil; farklı platformlarda benzer “hilelerin” işe yaradığı belirtiliyor.

Araştırmada dikkat çeken örneklerden biri ise sahte bıyık yöntemi oldu.

Bazı çocukların yüzlerine kalemle bıyık veya sakal çizerek kamera tabanlı yaş tahmin araçlarını kandırdığı aktarıldı. Raporda, bu yöntemin birden fazla platformda işe yaradığının bildirildiği ifade edildi.

Yaş doğrulama yasaları son yıllarda dünya genelinde hızla yaygınlaşıyor. Bu sistemlerde kullanıcıların yetişkin içeriklere erişebilmek için ehliyet veya pasaport gibi resmi belgelerini üçüncü taraf şirketlere yüklemesi gerekebiliyor. Ancak eleştirmenler, bu uygulamaların büyük veri tabanları oluşturduğunu ve bu bilgilerin sızdırılma ya da hacklenme riskini artırdığını savunuyor.

ABD’de eyaletlerin yaklaşık yarısında benzer yaş doğrulama yasaları yürürlüğe girerken, Birleşik Krallık da bu konuda öncü ülkeler arasında yer alıyor.

Teknoloji şirketleri de yasal baskılar nedeniyle yeni sistemler geliştirmeye başladı. Apple cihazlarına yönelik güncellemeler yayınlarken, Reddit ve Meta gibi platformlar kullanıcıların yaşını doğrulamak için kimlik yükleme ve yapay zekâ destekli yaş tahmini yöntemlerini kullanıyor.

Öte yandan çocukların bulduğu açıklar bununla sınırlı değil. Daha önce bazı kullanıcıların kamerayı video oyunlarındaki yetişkin görünümlü karakterlere tutarak sistemi geçtiği, bazılarının ise sadece komik yüz ifadeleri yaparak yaş kontrollerini aşabildiği ortaya çıkmıştı. Teknoloji şirketleri “çocuk güvenliği” için daha sıkı önlemler almaya çalışırken, internet kullanıcıları ise bu sistemlerin hem güvenilirliği hem de mahremiyet boyutunu tartışmaya devam ediyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
