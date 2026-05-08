Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı: Çocuklar İnternetteki Yaş Doğrulama Sistemlerini 'Sahte Bıyıkla' Aşıyor

Teknoloji şirketleri de yasal baskılar nedeniyle yeni sistemler geliştirmeye başladı. Apple cihazlarına yönelik güncellemeler yayınlarken, Reddit ve Meta gibi platformlar kullanıcıların yaşını doğrulamak için kimlik yükleme ve yapay zekâ destekli yaş tahmini yöntemlerini kullanıyor.

Öte yandan çocukların bulduğu açıklar bununla sınırlı değil. Daha önce bazı kullanıcıların kamerayı video oyunlarındaki yetişkin görünümlü karakterlere tutarak sistemi geçtiği, bazılarının ise sadece komik yüz ifadeleri yaparak yaş kontrollerini aşabildiği ortaya çıkmıştı. Teknoloji şirketleri “çocuk güvenliği” için daha sıkı önlemler almaya çalışırken, internet kullanıcıları ise bu sistemlerin hem güvenilirliği hem de mahremiyet boyutunu tartışmaya devam ediyor.