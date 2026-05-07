Uzmanlar Hantavirüs Konusunda Açıklama Yaptı: Endişelenmeli miyiz?

Salgın nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, gemide bulunan bazı yolcular ve mürettebat acil olarak hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar ise panik yerine bilinçli hareket edilmesi gerektiğini söylüyor.

İngiliz mürettebat üyesi Martin Anstree ile birlikte Hollandalı ve Alman iki kişi, MV Hondius isimli gemiden hava ambulansıyla tahliye edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından gözler, nadir görülen ancak ölüm riski yüksek olan hantavirüse çevrildi.

ABD’li acil servis doktoru ve sosyal medyada “Beachgem10” adıyla tanınan Dr. Meghan Martin, hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Martin’e göre hantavirüs genellikle insandan insana bulaşmıyor. Ancak gemide tespit edilen “Andes” türü hantavirüs, nadir de olsa kişiler arasında yayılabilen bir varyant olarak biliniyor.