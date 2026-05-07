Uzmanlar Hantavirüs Konusunda Açıklama Yaptı: Endişelenmeli miyiz?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 16:16

Arjantin açıklarında bir gemide ortaya çıkan hantavirüs vakaları, üç kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte uluslararası gündemin merkezine yerleşti. Olay sonrası bazı yolcular ve mürettebat acil olarak tahliye edilirken, gemide kalanlar yakından izlenmeye alındı. Uzmanlar ise hastalıkla ilgili paniğe kapılmak yerine doğru bilgiyle hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Arjantin açıklarında kuş gözlem turu yapan bir gemide ortaya çıkan hantavirüs vakaları dünya gündemine oturdu.

Salgın nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, gemide bulunan bazı yolcular ve mürettebat acil olarak hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar ise panik yerine bilinçli hareket edilmesi gerektiğini söylüyor.

İngiliz mürettebat üyesi Martin Anstree ile birlikte Hollandalı ve Alman iki kişi, MV Hondius isimli gemiden hava ambulansıyla tahliye edilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından gözler, nadir görülen ancak ölüm riski yüksek olan hantavirüse çevrildi.

ABD’li acil servis doktoru ve sosyal medyada “Beachgem10” adıyla tanınan Dr. Meghan Martin, hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Martin’e göre hantavirüs genellikle insandan insana bulaşmıyor. Ancak gemide tespit edilen “Andes” türü hantavirüs, nadir de olsa kişiler arasında yayılabilen bir varyant olarak biliniyor.

Dr. Martin, hastalığın ilk belirtilerinin oldukça genel semptomlarla başladığını belirtti.

İlk 4 ila 10 gün içinde ateş, yoğun halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal görülebiliyor. İlerleyen süreçte ise öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve ciddi solunum problemleri ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre hantavirüs oldukça nadir görülüyor ancak ölüm oranı dikkat çekici seviyede. Vakaların yaklaşık yüzde 30 ila 40’ında hastaların hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Hastalığa karşı onaylanmış bir aşı ya da doğrudan etkili bir antiviral tedavi bulunmuyor. Bu nedenle uygulanan tedavi genellikle destekleyici bakım üzerine kuruluyor.

Dr. Martin ayrıca özellikle fare ve kemirgenlerin bulunduğu ahır, depo veya kulübe gibi alanlarda temizlik yapan kişilerin maske kullanması gerektiğini söyledi. Virüsün çoğunlukla kemirgen dışkısı ve idrarı yoluyla havaya karışan partiküllerin solunmasıyla bulaştığı belirtiliyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na göre gemide bulunan İngiliz vatandaşlarında şu an için semptom görülmese de yolcular yakından takip ediliyor. Ülkeye dönüş yapan kişilere ise 45 gün izolasyon uygulanacağı açıklandı.

Hantavirüs Belirtileri Nelerdir?

  • Ateş

  • Yoğun halsizlik

  • Kas ağrıları

  • Karın ağrısı

  • Bulantı ve kusma

  • İshal

  • Nefes darlığı

  • Öksürük

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
