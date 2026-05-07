10 Dakikada Her Lekeyi Çıkaran Ucuz Yöntem Ortaya Çıktı

Ancak herkesin evinde profesyonel halı temizleme ürünleri bulunmuyor. Uzmanlara göre ise pahalı temizleyicilere gerek kalmadan evdeki basit bir ürünle inatçı lekelerden kurtulmak mümkün.

Temizlik uzmanı ve sosyal medya fenomeni Lynsey Crombie, tıraş köpüğünün yalnızca kişisel bakım için değil, aynı zamanda güçlü bir leke çıkarıcı olarak da işe yaradığını söyledi. Instagram hesabında paylaşım yapan Crombie, beyaz tıraş köpüğünün hem halılarda hem de yataklarda oldukça etkili sonuç verdiğini belirtti.

Uzman isme göre tıraş köpüğü aslında “çırpılmış sabun” görevi görüyor. Köpük formu sayesinde lekenin içine nüfuz ederek yağ ve kir parçacıklarını çözüyor, aynı zamanda halı liflerine tutunarak temizliği kolaylaştırıyor.

Tıraş köpüğünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeler; süt, çamur, gazlı içecek, dondurma, sos ve yemek lekeleri gibi su bazlı kirlerin parçalanmasında etkili oluyor. Yoğun kıvamı sayesinde ise ürün, leke üzerinde daha uzun süre kalarak temizleme performansını artırıyor.