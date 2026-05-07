10 Dakikada Her Lekeyi Çıkaran Ucuz Yöntem Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 15:43

Halıdaki inatçı lekeleri çıkarmak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç olmadığı ortaya çıktı. Temizlik uzmanlarının önerdiği basit yöntem, evde bulunan tıraş köpüğüyle lekeleri yalnızca 10 dakikada temizleyebiliyor. Üstelik sosyal medyada yöntemi deneyen kullanıcılar sonuçların “şaşırtıcı” olduğunu söylüyor.

Halıya bir şey döküldüğünde hızlı davranmak genellikle lekenin kalıcı olmasını önlüyor.

Ancak herkesin evinde profesyonel halı temizleme ürünleri bulunmuyor. Uzmanlara göre ise pahalı temizleyicilere gerek kalmadan evdeki basit bir ürünle inatçı lekelerden kurtulmak mümkün.

Temizlik uzmanı ve sosyal medya fenomeni Lynsey Crombie, tıraş köpüğünün yalnızca kişisel bakım için değil, aynı zamanda güçlü bir leke çıkarıcı olarak da işe yaradığını söyledi. Instagram hesabında paylaşım yapan Crombie, beyaz tıraş köpüğünün hem halılarda hem de yataklarda oldukça etkili sonuç verdiğini belirtti.

Uzman isme göre tıraş köpüğü aslında “çırpılmış sabun” görevi görüyor. Köpük formu sayesinde lekenin içine nüfuz ederek yağ ve kir parçacıklarını çözüyor, aynı zamanda halı liflerine tutunarak temizliği kolaylaştırıyor.

Tıraş köpüğünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeler; süt, çamur, gazlı içecek, dondurma, sos ve yemek lekeleri gibi su bazlı kirlerin parçalanmasında etkili oluyor. Yoğun kıvamı sayesinde ise ürün, leke üzerinde daha uzun süre kalarak temizleme performansını artırıyor.

Tıraş Köpüğüyle Halı Lekesi Nasıl Temizlenir?

Lynsey Crombie’nin önerdiği yöntem oldukça basit:

  • Lekeli bölgeye beyaz tıraş köpüğü sürün.

  • Ilık suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez ya da fırça kullanın.

  • Bölgeyi nazik hareketlerle ovalayın.

  • Köpüğü yaklaşık 10 dakika bekletin.

  • Ardından durulayın ve beyaz bir bezle tampon yaparak kurulayın.

  • Son olarak bölgenin doğal şekilde kurumasını bekleyin.

Uzman, özellikle beyaz tıraş köpüğü kullanılmasını öneriyor. Çünkü renkli ürünler halıda yeni izler bırakabiliyor. Ayrıca yöntemi uygulamadan önce görünmeyen küçük bir bölgede test yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
