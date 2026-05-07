ABD’de Yapay Zekaya Doktor Taklidi Davası: Eyalet Şirketi Mahkemeye Verdi

“Emilie” isimli bir sohbet botunun, hem Pennsylvania’da hem de Birleşik Krallık’ta lisanslı psikiyatrist olduğunu söylediği öne sürüldü.

Dava metninde yer alan iddialara göre bot yalnızca sahte lisans numarası vermekle kalmadı, reçete yazma yetkisi olup olmadığı sorulduğunda da “Teknik olarak evet” şeklinde yanıt verdi. Pennsylvania yönetimi, bunun geçerli lisans olmadan tıp pratiği yapmayı yasaklayan eyalet yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.

Platformun sahibi Character.AI ise dava hakkında doğrudan yorum yapmadı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, platformdaki karakterlerin kullanıcılar tarafından oluşturulduğu ve tamamen eğlence ile rol yapma amacı taşıdığı belirtildi. Ayrıca kullanıcıların yapay zekâ karakterlerini gerçek kişilerden ayırabilmesi için yeni güvenlik önlemleri geliştirildiği ifade edildi.

Bu arada şirketin adı daha önce de çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti. Kentucky’de açılan bir davada platformun çocukları zararlı davranışlara yönlendirdiği iddia edilmişti. Florida’da görülen başka bir davadaysa, 14 yaşındaki bir çocuğun intiharında bir sohbet botunun etkili olduğu öne sürülmüş ve dava uzlaşmayla sonuçlanmıştı.