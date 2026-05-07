ABD’de Yapay Zekaya Doktor Taklidi Davası: Eyalet Şirketi Mahkemeye Verdi

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 13:17

Pennsylvania eyaleti, bir yapay zeka platformunda yer alan sohbet botlarının kendilerini lisanslı doktor gibi tanıttığı iddiasıyla şirket hakkında hukuki süreç başlattı. Yetkililer, kullanıcıların sağlık konusunda yanıltıldığını ve bunun ciddi bir kamu riski oluşturduğunu savunuyor. Dava, yapay zeka sistemlerinin sınırları ve sorumlulukları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yapay zekâ teknolojileriyle ilgili tartışmalar büyürken, ABD’de dikkat çeken bir dava gündeme geldi.

Pennsylvania eyaleti, popüler yapay zekâ platformu Character.AI’ın arkasındaki şirkete karşı hukuki süreç başlattı. Eyalet yönetimi, bazı sohbet botlarının kendilerini lisanslı doktor gibi tanıtarak kullanıcıları yanıltığını öne sürüyor.

Pennsylvania Başsavcılığı tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, platformdaki bazı yapay zekâ karakterlerinin “psikiyatrist” kimliğiyle konuştuğu ve tıbbi yetkiye sahipmiş izlenimi verdiği iddia edildi. Vali Josh Shapiro yönetimi ise bu davayı, bir eyaletin yapay zekâ şirketine karşı açtığı “ilk kapsamlı yaptırım girişimlerinden biri” olarak tanımladı.

Soruşturma dosyasına göre eyalet müfettişlerinden biri platform üzerinde “psychiatry” araması yaptı ve kendisini uzman doktor olarak tanıtan botlarla karşılaştı.

“Emilie” isimli bir sohbet botunun, hem Pennsylvania’da hem de Birleşik Krallık’ta lisanslı psikiyatrist olduğunu söylediği öne sürüldü.

Dava metninde yer alan iddialara göre bot yalnızca sahte lisans numarası vermekle kalmadı, reçete yazma yetkisi olup olmadığı sorulduğunda da “Teknik olarak evet” şeklinde yanıt verdi. Pennsylvania yönetimi, bunun geçerli lisans olmadan tıp pratiği yapmayı yasaklayan eyalet yasalarını ihlal ettiğini savunuyor.

Platformun sahibi Character.AI ise dava hakkında doğrudan yorum yapmadı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, platformdaki karakterlerin kullanıcılar tarafından oluşturulduğu ve tamamen eğlence ile rol yapma amacı taşıdığı belirtildi. Ayrıca kullanıcıların yapay zekâ karakterlerini gerçek kişilerden ayırabilmesi için yeni güvenlik önlemleri geliştirildiği ifade edildi.

Bu arada şirketin adı daha önce de çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti. Kentucky’de açılan bir davada platformun çocukları zararlı davranışlara yönlendirdiği iddia edilmişti. Florida’da görülen başka bir davadaysa, 14 yaşındaki bir çocuğun intiharında bir sohbet botunun etkili olduğu öne sürülmüş ve dava uzlaşmayla sonuçlanmıştı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
