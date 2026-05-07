Uzmanlara Göre En İdeal Akşam Yemeği Saati Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.05.2026 - 10:53

Akşam yemeğinin saatiyle ilgili tartışmalar yeniden gündemde. Uzmanlar, geç saatlerde yenen yemeklerin uyku düzeni ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle ideal saat konusu, sağlıklı yaşamın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Akşam yemeğinin kaçta yenmesi gerektiği yıllardır hem kültürel hem de sağlık açısından tartışılıyor.

Kimi ülkelerde erken yemek alışkanlık hâline gelirken, bazı toplumlarda geç saatlerde kurulan uzun sofralar günlük yaşamın bir parçası olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre konu sadece kültürel tercih değil; uyku düzeninden metabolizmaya kadar birçok sistemi doğrudan etkiliyor.

Uzmanların büyük bölümü, akşam yemeğinin saatinin vücudun biyolojik ritmiyle yakından ilişkili olduğu görüşünde birleşiyor. Özellikle uyumaya yakın saatlerde yemek yemenin, sirkadiyen ritmi bozarak hem uyku kalitesini hem de enerji kullanımını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi Longevity Institute Direktörü Valter Longo ise altın kuralı açıkladı.

Son öğün, uyumadan en az üç saat önce tamamlanmalı. Örneğin gece yarısında uyuyan biri için akşam yemeğinin en geç saat 21.00 civarında bitirilmesi öneriliyor. Bunun nedeni ise geç saatlerde yemek yemenin vücuda hâlâ “aktif kalması gerektiği” sinyalini göndermesi. Bu durum, tıpkı gece parlak ışığa maruz kalmak gibi biyolojik saati şaşırtabiliyor.

Uzmanlara göre akşam yemeğinin saati yalnızca uyku açısından değil, metabolizma açısından da kritik önem taşıyor. Surrey Üniversitesi’nde beslenme alanında çalışan doçent Adam Collins, “zaman kısıtlı beslenme” olarak bilinen sistemin son yıllarda bu nedenle öne çıktığını söylüyor. Bu modele göre gün içerisindeki tüm öğünlerin yaklaşık 12 saatlik bir zaman aralığında tüketilmesi hedefleniyor.

Bu yaklaşımın temelinde ise gece boyunca daha uzun süre aç kalmanın metabolizma üzerindeki etkileri bulunuyor. Collins’e göre akşam yemeği ile kahvaltı arasındaki sürenin uzaması, vücudun enerji kaynağı olarak yağ kullanımına yönelmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle kilo kontrolü ve metabolik sağlık açısından bunun olumlu etkiler yaratabileceği düşünülüyor.

Peki daha sağlıklı olan hangisi: Kahvaltıyı geciktirmek mi, yoksa akşam yemeğini erkene çekmek mi?

Uzmanlara göre ağırlıklı görüş, kalorilerin günün erken bölümünde tüketilmesinin daha avantajlı olduğu yönünde. Çünkü vücut, aktif olunan saatlerin ilk kısmında besinleri işlemeye daha yatkın çalışıyor.

Uzun yaşam araştırmalarıyla tanınan Longo’ya göre yüz yaşını aşan kişilerde sık görülen alışkanlıklardan biri de hafif bir akşam yemeği tüketmek ve gece boyunca yaklaşık 12 saatlik bir açlık aralığı bırakmak. Bu yaklaşım, yıllardır dile getirilen “kahvaltıyı kral gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam yemeğini ise fakir gibi ye” sözünü de destekliyor.

Ancak uzmanlar bunun herkes için kolay uygulanabilir olmadığını da kabul ediyor. Özellikle yoğun iş temposunda birçok kişinin öğle yemeğini hızlı geçiştirmesi, günün en büyük öğününün akşam saatlerine kaymasına neden oluyor. Ayrıca sabah saatlerinde iştahın daha düşük olması da büyük kahvaltıları zorlaştırabiliyor.

Buna rağmen Collins, bu konuda aşırı katı olunmaması gerektiğini düşünüyor. Ona göre önemli olan tek bir öğünden çok genel beslenme düzeni. Erken akşam yemeği yemek faydalı olabilir ancak gecenin ilerleyen saatlerinde atıştırmalık tüketiminin sürmesi bu avantajı büyük ölçüde ortadan kaldırabiliyor.

Öte yandan düzenli spor yapan kişiler için akşam öğününün tamamen hafif olması her zaman ideal olmayabilir. Özellikle ağırlık çalışması yapan bireylerde protein ve karbonhidrat açısından zengin bir akşam yemeğinin kas toparlanmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
