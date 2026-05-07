Uzmanlara Göre En İdeal Akşam Yemeği Saati Açıklandı

Uzmanlara göre ağırlıklı görüş, kalorilerin günün erken bölümünde tüketilmesinin daha avantajlı olduğu yönünde. Çünkü vücut, aktif olunan saatlerin ilk kısmında besinleri işlemeye daha yatkın çalışıyor.

Uzun yaşam araştırmalarıyla tanınan Longo’ya göre yüz yaşını aşan kişilerde sık görülen alışkanlıklardan biri de hafif bir akşam yemeği tüketmek ve gece boyunca yaklaşık 12 saatlik bir açlık aralığı bırakmak. Bu yaklaşım, yıllardır dile getirilen “kahvaltıyı kral gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam yemeğini ise fakir gibi ye” sözünü de destekliyor.

Ancak uzmanlar bunun herkes için kolay uygulanabilir olmadığını da kabul ediyor. Özellikle yoğun iş temposunda birçok kişinin öğle yemeğini hızlı geçiştirmesi, günün en büyük öğününün akşam saatlerine kaymasına neden oluyor. Ayrıca sabah saatlerinde iştahın daha düşük olması da büyük kahvaltıları zorlaştırabiliyor.

Buna rağmen Collins, bu konuda aşırı katı olunmaması gerektiğini düşünüyor. Ona göre önemli olan tek bir öğünden çok genel beslenme düzeni. Erken akşam yemeği yemek faydalı olabilir ancak gecenin ilerleyen saatlerinde atıştırmalık tüketiminin sürmesi bu avantajı büyük ölçüde ortadan kaldırabiliyor.

Öte yandan düzenli spor yapan kişiler için akşam öğününün tamamen hafif olması her zaman ideal olmayabilir. Özellikle ağırlık çalışması yapan bireylerde protein ve karbonhidrat açısından zengin bir akşam yemeğinin kas toparlanmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.