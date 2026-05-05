article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zeki İnsanların En Çok İçtiği İçecekler Açıklandı

Zeki İnsanların En Çok İçtiği İçecekler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 18:15

Zihinsel performansı destekleyen alışkanlıklar yeniden gündemde. Son araştırmalar, bazı içeceklerin odaklanma, hafıza ve bilişsel dayanıklılık üzerinde dikkat çekici etkiler yaratabildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu içecekler, günlük rutinde küçük ama etkili dokunuşlar sunarak zihinsel verimliliği artırabiliyor.

Kaynak: https://www.centralhospital.com.tr/ha...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zihinsel performansla beslenme arasındaki ilişki uzun süredir bilimsel araştırmaların odağında.

Zihinsel performansla beslenme arasındaki ilişki uzun süredir bilimsel araştırmaların odağında.

Özellikle bazı içeceklerin odaklanma, hafıza ve bilişsel dayanıklılık üzerinde olumlu etkiler sağlayabildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, düzenli tüketildiğinde beyin fonksiyonlarını destekleyen bu içecekler, “zeki insanların tercihi” olarak anılmalarını sağlayan ortak özellikler taşıyor.

İşte zeki insanların en çok tercih ettiği içecekler...

İşte zeki insanların en çok tercih ettiği içecekler...

Kahve

Kafein içeriği sayesinde uyanıklığı artıran kahve, dikkat süresini uzatmasıyla biliniyor. Araştırmalar, ölçülü kahve tüketiminin bilişsel performansı geçici olarak yükselttiğini ve reaksiyon süresini iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca antioksidan içeriğiyle beyin sağlığını dolaylı olarak destekliyor.

Yeşil çay

Hem kafein hem de L-theanine içeren yeşil çay, sakin ama odaklı bir zihinsel durum oluşturmasıyla öne çıkıyor. Bu kombinasyon, ani enerji yükselişleri yerine daha dengeli bir konsantrasyon sağlıyor. Uzmanlar, düzenli tüketimin öğrenme ve dikkat süreçlerine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Su

Basit ama kritik bir faktör: hidrasyon. Yetersiz su tüketiminin dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve bilişsel performansta düşüşle doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Gün içinde yeterli su içmek, zihinsel berraklık açısından temel bir gereklilik olarak görülüyor.

Matcha

Toz formda tüketilen yeşil çay olan matcha, yüksek antioksidan içeriği ve dengeli kafein salınımıyla dikkat çekiyor. Daha uzun süreli ve istikrarlı bir enerji sağlaması nedeniyle yoğun zihinsel performans gerektiren dönemlerde tercih ediliyor.

Nar suyu

Polifenoller açısından zengin olan nar suyu, beyin hücrelerini oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olabilir. Bazı çalışmalar, düzenli tüketimin hafıza fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Pancar suyu

Nitrat bakımından zengin pancar suyu, kan akışını artırarak beyne giden oksijen miktarını destekleyebilir. Bu da özellikle yoğun dikkat gerektiren görevlerde performans artışıyla ilişkilendiriliyor.

Bitki çayları (özellikle adaçayı ve biberiye)

Bazı bitki çaylarının bilişsel fonksiyonlar üzerinde kısa vadeli etkiler oluşturabildiği ifade ediliyor. Özellikle adaçayı ve biberiye, hafıza ve odaklanma ile ilişkilendirilen bileşenler içeriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın