article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sinir Sistemi Nasıl Yatıştırılır? Uzmanlara Göre Stres Kontrolü Yapmanın 5 Kolay Yolu

Sinir Sistemi Nasıl Yatıştırılır? Uzmanlara Göre Stres Kontrolü Yapmanın 5 Kolay Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.05.2026 - 17:36

Sosyal medyada sıkça duyduğumuz 'sinir sistemini sıfırlama' fikri cazip gelse de tıbbi bir gerçekliği yansıtmaz. Bilimsel yaklaşım, sistemi bir tuşa basar gibi kapatıp açmayı değil; stresi yöneterek doğru şekilde düzenlemeyi hedefler.

Peki sinir stres seviyesi nasıl azaltılır?

Kaynak: https://www.science.com/you-cant-rese...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız "sinir sistemini sıfırlama" (nervous system reset) kavramı aslına bakarsanız tıbbi veya biyolojik bir gerçekliği yansıtmıyor.

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız "sinir sistemini sıfırlama" (nervous system reset) kavramı aslına bakarsanız tıbbi veya biyolojik bir gerçekliği yansıtmıyor.

Sinir sistemimiz bir bilgisayar veya modem değil! Tuşa basarak kapatıp açamazsınız.

Psikoloji ve nöroloji uzmanlarına göre, gerçekte yapabileceğimiz şey sistemi 'sıfırlamak' değil, 'düzenlemektir'. Temel amaç, bedenin stres anında girdiği 'savaş veya kaç'durumundan, 'dinlen ve sindir' durumuna geçişini sağlamaktır.

Bilimsel ve güvenilir kaynaklara dayanan, sinir sistemini düzenleme ve stresi azaltma yöntemleri şunlardır:

Bilimsel ve güvenilir kaynaklara dayanan, sinir sistemini düzenleme ve stresi azaltma yöntemleri şunlardır:

1. Vagus Sinirini Uyarmak (Nefes Kontrolü)

Vagus siniri, beyni sindirim sistemi ve kalp gibi organlara bağlayan ana otoyoldur ve parasempatik sistemi yönetir. Onu uyarmanın en hızlı yolu nefes alıp verme hızını değiştirmektir.

  • Uygulama: Nefes verme sürenizi, nefes alma sürenizden uzun tutun. (Örneğin; 4 saniye burundan nefes alın, 2 saniye tutun, 6 saniye ağızdan yavaşça verin). Bu basit işlem kalp atış hızınızı fiziksel olarak yavaşlatır.

2. Fiziksel Aktivite ile Kortizolü Düşürmek

Egzersiz, stres hormonu olan kortizol seviyelerini düşürür ve doğal ağrı kesici/duygu durum düzenleyici olan endorfinlerin salgılanmasını sağlar.

  • Uygulama: Stresliyken bedeni daha da yoracak aşırı ağır antrenmanlar yerine; tempolu yürüyüş, yüzme, esneme hareketleri veya yoga gibi orta yoğunluklu egzersizler sinir sistemini yatıştırmak için daha etkilidir.

3. Uyku Hijyenini Önceliklendirmek

Beynin ve sinir sisteminin biyolojik olarak kendini onardığı, günün stres yükünü ve toksinlerini temizlediği tek an uyku evresidir. Kronik uykusuzluk, sinir sistemini sürekli alarm durumunda tutar.

  • Uygulama: Her gün aynı saatte yatıp uyanmaya çalışın. Uyumadan en az 1 saat önce ekranlardan (mavi ışıktan) uzaklaşarak melatonin salgılanmasına izin verin.

4. Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) ve Topraklanma (Grounding)

Stres genellikle geçmişe duyulan pişmanlık veya geleceğe duyulan kaygıdan beslenir. Mindfulness pratikleri, beynin stres merkezi olan amigdalanın aşırı tepkiselliğini bilimsel olarak azaltır.

  • Uygulama (5-4-3-2-1 Tekniği): Panik veya yoğun stres anında etrafınıza bakın ve dikkatinizi şu anki fiziksel gerçekliğe verin: Görebildiğiniz 5 şey, dokunabildiğiniz 4 şey, duyabildiğiniz 3 ses, koklayabildiğiniz 2 koku ve tadabildiğiniz 1 şey belirleyin. Bu, beyni 'tehlike yok' mesajıyla şu ana geri getirir.

5. Sosyal Bağlantı ve Güven Ortamı

İnsanlar sosyal canlılardır. Güvendiğiniz biriyle konuşmak, sarılmak veya sadece aynı ortamda bulunmak 'oksitosin' hormonu salgılatır. Oksitosin, stres tepkilerini durduran güçlü bir doğal kimyasaldır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın