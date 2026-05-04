2026 Temmuz Emekli ve Memur Zammı Ne Kadar Olacak? İşte 4 Aylık Yeni Maaş Tablosu!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

(Yüzde 14.64 zam olarak hesaplanmıştır.)

Bağ-Kur (Esnaf): Mevcut maaşı 19.233 TL olan emekliler için güncel maaş 22.049,03 TL olarak hesaplanmıştır.

Bağ-Kur (Tarım): Mevcut maaşı 15.286 TL olan emekliler için güncel maaş 17.523,74 TL olarak hesaplanmıştır.

SSK (2000 öncesi): Mevcut maaşı 21.481 TL olan emekliler için güncel maaş 24.625,46 TL olarak hesaplanmıştır.

SSK (2000 sonrası): Mevcut maaşı 13.316 TL olan emekliler için güncel maaş 15.265,27 TL olarak hesaplanmıştır.