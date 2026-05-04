article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2026 Temmuz Emekli ve Memur Zammı Ne Kadar Olacak? İşte 4 Aylık Yeni Maaş Tablosu!

2026 Temmuz Emekli ve Memur Zammı Ne Kadar Olacak? İşte 4 Aylık Yeni Maaş Tablosu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.05.2026 - 10:39

Milyonlarca SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memurun heyecanla beklediği Nisan ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşıldı. Nisan ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 4,18 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak olan 4 aylık zam oranı da büyük ölçüde netlik kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı ne kadar oldu?

2026 yılının ilk dört ayına ilişkin veriler üst üste eklendiğinde, emekli ve memur maaşlarını doğrudan etkileyen kümülatif tablo şu şekilde oluştu:

  • Ocak: %4,84

  • Şubat: %2,96

  • Mart: %1,94

  • Nisan: %4,18

Bu verilere göre, Bağ-Kur ve SGK emeklileri için 4 aylık toplam enflasyon artışı yüzde 14,64 olarak hesaplandı. Emekliler, Temmuz ayındaki asıl zam oranının belirlenmesine 2 veri kala bu oranı şimdiden cebe koymuş oldu.

Memur zammı ne kadar?

Memur zammı ne kadar?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği enflasyon farkına ek olarak belirlenen zam oranını alıyor. Nisan ayı itibarıyla memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 3,28 seviyesine ulaştı.

Dönem Toplu Sözleşmesi’ndeki yüzde 7’lik ilave zam da hesaba katıldığında, memur ve memur emeklileri için 4 aylık kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 10,51 bandına oturdu.

Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Temmuz ayında maaş bordrolarına yansıyacak olan net rakamlar için gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu iki ayın verilerinin de eklenmesiyle 6 aylık toplam tablo tamamlanacak ve 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaşlar resmileşecek.

4 aylık verilerle yeni maaş tablosu!

4 aylık verilerle yeni maaş tablosu!

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

(Yüzde 14.64 zam olarak hesaplanmıştır.)

Bağ-Kur (Esnaf): Mevcut maaşı 19.233 TL olan emekliler için güncel maaş 22.049,03 TL olarak hesaplanmıştır.

Bağ-Kur (Tarım): Mevcut maaşı 15.286 TL olan emekliler için güncel maaş 17.523,74 TL olarak hesaplanmıştır.

SSK (2000 öncesi): Mevcut maaşı 21.481 TL olan emekliler için  güncel maaş 24.625,46 TL olarak hesaplanmıştır.

SSK (2000 sonrası): Mevcut maaşı 13.316 TL olan emekliler için güncel maaş 15.265,27 TL olarak hesaplanmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın