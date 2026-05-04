article/comments
article/share
Haberler
TV
Bayhan Survivor’da Yaralandı: Müdahale İçin Ekipler Devreye Girdi

Bayhan Survivor’da Yaralandı: Müdahale İçin Ekipler Devreye Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.05.2026 - 10:11

Survivor 2026’nın yeni bölüm tanıtımı izleyicide endişe yarattı. Fragmanda Bayhan’ın yaralandığı görüldü. Ünlü şarkıcının yaralanması fragmanla birlikte kısa sürede gündeme geldi. İzleyiciler Bayhan’a ne olduğunu merak ederken Acun Ilıcalı’nın açıklaması da dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Tanıtımda Bayhan’ın yerde olduğu anlar dikkat çekti. Görüntülerde yarışmacının kanlar içinde kaldığı görüldü. Fragmanın ardından Bayhan’ın sağlık durumu merak edilmeye başlandı.

Acun Ilıcalı konseyde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı konseyde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ilıcalı, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan” ifadelerini kullandı. Bayhan’ın gözetim altına alındığını söyledi. Kanamasının devam ettiğini belirtti. “Bayhan hepimizi korkuttu” sözleriyle durumu özetledi. Yarışmacılardan Nobre de yaşanan anları anlattı. Nobre, Bayhan’ın bir anda yere düştüğünü söyledi. O anlarda ciddi bir güç kaybı yaşadığını ifade etti. “Ben korktum bir anda düştü ve hiçbir güç de yok” dedi. Her yerin kan olduğunu dile getirdi. Bayhan’ın son durumu yeni bölümde belli olacak.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın