Binnur Kaya ve Eda Ece’li Düğünümüz Var Dizisine Komedinin Sevilen İsmi Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
04.05.2026 - 09:39

Yeni komedi dizisi Düğünümüz Var için hazırlıklar sürüyor. Yapım, ünlü isimlerle dolu kadrosuyla dikkat çekiyor. Projenin komedi türündeki boşluğu doldurması hedeflenirken son olarak kadroya önemli bir isim daha dahil oldu. İzleyici tarafında da merak oluşmuş durumda. Gelin yeni ismin kim olduğuna ve detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Düğünümüz Var dizisi için hazırlık süreci devam ediyor.

Komedi türündeki yapım, son dönemde ekranda azalan bu alana yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Projenin arkasında Poll Films yer alırken dizinin hikayesini Ece Yosmaoğlu ve Aslı Zengin birlikte kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturuyor. 

Geniş bir oyuncu kadrosu üzerine kurulan dizide birçok tanınmış isim bir araya gelecek. Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam ve Yasemin Ergene projede yer alan ilk isimler arasında.

Şimdiyse Cengiz Bozkurt dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Komedi türlerinin sevilen isimlerinden olan Cengiz Bozkurt yeni yayın döneminde Düğünümüz Var ile ekranlarda olacak. Dizi için hazırlıklar devam ederken yeni oyuncuların da yakında açıklanması bekleniyor. Yapımın yayın tarihiyle ilgili detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi planlanıyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
