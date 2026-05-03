Sinem Ünsal, Mert Ramazan Demir, Demet Özdemir... Ünlülerin Bölüm Başı Ücretleri Ortaya Çıktı, İndirim İstendi

Dizi sektöründeki maliyet krizi bir türlü çözülemiyor. A.B.İ., Taşacak Bu Deniz, Yeraltı, Eşref Rüya ve daha pek çok dizinin bölüm başı maliyeti on milyonlarca liraya yükseldi. Bakanlık el atmış olsa da sorun tam olarak çözülemedi. Ünlülerin kaşeleri, reklam gelirlerinin düşüklüğü ve teknik maliyetler sebebiyle sektördeki krizin nasıl çözüleceği merak ediliyordu. Pek çok ünlü ismin bölüm başı ücreti belli oldu. Ünlü isimlerden indirime gitmeleri istendi.

Kaynak: Akşam Gazetesi / Recep Aslan