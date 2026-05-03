Sinem Ünsal, Mert Ramazan Demir, Demet Özdemir... Ünlülerin Bölüm Başı Ücretleri Ortaya Çıktı, İndirim İstendi

Merve Ersoy - TV Editörü
03.05.2026 - 16:30

Dizi sektöründeki maliyet krizi bir türlü çözülemiyor. A.B.İ., Taşacak Bu Deniz, Yeraltı, Eşref Rüya ve daha pek çok dizinin bölüm başı maliyeti on milyonlarca liraya yükseldi. Bakanlık el atmış olsa da sorun tam olarak çözülemedi. Ünlülerin kaşeleri, reklam gelirlerinin düşüklüğü ve teknik maliyetler sebebiyle sektördeki krizin nasıl çözüleceği merak ediliyordu. Pek çok ünlü ismin bölüm başı ücreti belli oldu. Ünlü isimlerden indirime gitmeleri istendi.

Kaynak: Akşam Gazetesi / Recep Aslan

Dizi sektöründeki maliyet krizi hala çözülemedi.

Dünya basınında da yer alan Türk dizilerinin maliyet sorunu Bakanlık tarafından çözüme kavuşturulmaya çalışılsa da pek çok dizinin bölüm başı maliyetinin 30 milyon TL'yi bulduğu açıklanmıştı. Kanallar krizin ardından yapımcılardan indirim istedi. Oyuncuların milyonluk bölüm başı ücretlerinde indirim yapıp yapmayacağı ise merak konusu...

Ünlü isimlerin bölüm başı ücretleri belli oldu.

Sezonun en yüksek ücretlerini alan ünlüler şu şekilde sıralandı:

Kenan İmirzalıoğlu - A.B.İ. : 4,5 milyon TL

Çağatay Ulusoy - Eşref Rüya: 3,5 milyon TL

Afra Saraçoğlu - A.B.İ.: 2,5 milyon TL

Mert Ramazan Demir - Delikanlı: 2,5 milyon TL

Demet Özdemir - Eşref Rüya: 2 milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu - Yeraltı: 1,5 milyon TL

Melis Sezen - Delikanlı: 1,5 milyon TL

Ozan Akbaba - Uzak Şehir: 1,5 milyon TL

Deniz Can Aktaş - Yeraltı: 1,2 milyon TL

Tolga Sarıtaş - Teşkilat: 1,2 milyon TL

Devrim Özkan - Yeraltı: 1 milyon TL

Sinem Ünsal - Uzak Şehir: 1 milyon TL

Rabia Soytürk - Teşkilat: 600 bin TL

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
