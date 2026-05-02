Zirvede Fark 4 Puana Düştü: Şampiyonluk Hesaplarında Son Durum Ne?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.05.2026 - 23:07

Bu akşam Süper Lig'in şampiyon adayları üç puan için sahadaydı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamak için başladığı gece hayal kırıklığı ile son buldu. Trabzonspor, 1 puanı son dakikada kurtardı, Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. 

Peki tüm bu sonuçlardan sonra puan durumu ve bizi bekleyen ihtimaller neler?

Galatasaray güzel başladığı gecede kabusu yaşadı.

Galatasaray, şampiyonluk kutlaması için çıktığı maçta 9. dakikada 1-0 öne geçse de sonunu getiremedi. Sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar maçı da on kişi tamamladı.

Talisca'dan resital galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe, geçen hafta derbide bozguna uğradıktan sonra büyük bir değişime gitti. Teknik direktör ve sportif direktörün gidişi sonrası Zeki Murat Göle ile Başakşehir maçına çıkan Fenerbahçe, Talisca'nın üç golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor bir puanı son anda kurtardı.

Trabzonspor, Göztepe karşısında 32. dakikada geri düştü. 42'de ise on kişi kaldı. Maç böyle bitecek derken 90+3'te Umut Nayır'ın golüyle 1 puanı kurtardılar. Alanyaspor ve Başakşehir beraberlikleri gibi bu puan kaybı da bordo mavililere ağır yara aldırdı.

Şimdi ne olacak?

Son iki haftaya girilirken Galatasaray 74 puanla lider, Fenerbahçe 70 puanla ikinci sırada, Trabzonspor ise 66 puanda kaldı. 

Galatasaray'ın son iki maçı sırasıyla Antalyaspor ve Kasımpaşa ile olacak. 

Fenerbahçe ise Konyaspor ve Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un son iki maçı Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile olacak. 

Galatasaray gelecek hafta evinde Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Berabere kalması halinde Fenerbahçe yenilirse şampiyon yine Galatasaray olacak. 

Galatasaray'ın kaybetmesi ya da berabere kalması halinde Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk son maça kalacak. 

Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlara göre Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
