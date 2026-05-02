Türkiye'de 10 Yıllık Dönem Başlıyor: "Milli Aile Haftası" İlan Edildi

Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, Türkiye’nin nüfus yapısındaki dönüşümün ciddi bir boyuta ulaştığına dikkat çekildi. Düşük doğum oranlarının bir 'varoluş meselesi' haline geldiği ifade edildi. Bu kapsamda tüm kamu kurumları, çalışmalarında aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı bir yaklaşımı temel alacak.

'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı ve Bakanlığın resmi internet adresinde 'www.aile.gov.tr' yayımlandığı ifade edildi.