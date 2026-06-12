Bir Anı Bir Anını Tutmayan İkizler’e Özel Liste

'Daha beş dakika önce gülüyordun, şimdi neye bozuldun?'

Eğer bir İkizler burcuysanız, bu soruyu duymaktan muhtemelen ciğeriniz solmuştur. Ama suç sizde değil; zihninizde aynı anda 50 farklı fikir dönerken modunuzun ışık hızıyla değişmesi çok normal. Sabah ortamların neşe kaynağıyken, öğleden sonra 'Beni bir salın' kafasına girmeniz tamamen İkizler olmanın şanından.

Kararsızlığınızda boğulmayın diye, hem içinizdeki o kıpır kıpır parti canavarını coşturacak hem de aniden gelen o aşırı düşünme krizlerinde ruhunuzu sakinleştirecek liste hazırladık!