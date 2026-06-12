Bir Anı Bir Anını Tutmayan İkizler’e Özel Liste
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'Daha beş dakika önce gülüyordun, şimdi neye bozuldun?'
Eğer bir İkizler burcuysanız, bu soruyu duymaktan muhtemelen ciğeriniz solmuştur. Ama suç sizde değil; zihninizde aynı anda 50 farklı fikir dönerken modunuzun ışık hızıyla değişmesi çok normal. Sabah ortamların neşe kaynağıyken, öğleden sonra 'Beni bir salın' kafasına girmeniz tamamen İkizler olmanın şanından.
Kararsızlığınızda boğulmayın diye, hem içinizdeki o kıpır kıpır parti canavarını coşturacak hem de aniden gelen o aşırı düşünme krizlerinde ruhunuzu sakinleştirecek liste hazırladık!
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1. Dua Lipa - Houdini
2. Mert Demir – Acı Veriyor
3. The Weeknd - Sacrifice
4. Kenan Doğulu – Bumaya
5. Harry Styles – As It Was
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6. Doja Cat – Say So
7. Yalın - Sonralar Bizim Değil
8. Melike Şahin – Dön Ne Olur
9. Lana Del Rey – Summertime Sadness
10. Dedublüman – Sakladığın Bir Şeyler Var
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11. Chappell Roan – Good Luck, Babe!
12. Emir Can İğrek - Ali Cabbar
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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