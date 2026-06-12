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Bir Anı Bir Anını Tutmayan İkizler’e Özel Liste

etiket Bir Anı Bir Anını Tutmayan İkizler’e Özel Liste

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 19:01
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'Daha beş dakika önce gülüyordun, şimdi neye bozuldun?'

Eğer bir İkizler burcuysanız, bu soruyu duymaktan muhtemelen ciğeriniz solmuştur. Ama suç sizde değil; zihninizde aynı anda 50 farklı fikir dönerken modunuzun ışık hızıyla değişmesi çok normal. Sabah ortamların neşe kaynağıyken, öğleden sonra 'Beni bir salın' kafasına girmeniz tamamen İkizler olmanın şanından.

Kararsızlığınızda boğulmayın diye, hem içinizdeki o kıpır kıpır parti canavarını coşturacak hem de aniden gelen o aşırı düşünme krizlerinde ruhunuzu sakinleştirecek liste hazırladık!

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1. Dua Lipa - Houdini

Listeye tam olarak senin o meşhur 'ortadan kaybolma' hızınla başlıyoruz. Bu şarkı çalarken aynanın karşısında dünyayı fethedecekmiş gibi hissedersin. Ritim o kadar yüksek ki, saniyede 500 tane fikir üreten zihnine ancak bu tempo yetişebilir. 'Şimdi buradayım, bir saniye sonra yokum' diyerek İkizler'in o yakalanamayan aurasını adeta dünyaya haykırıyor.

2. Mert Demir – Acı Veriyor

Sadece bir İkizler burcu aynı şarkıda hem aşk acısı çekiyormuş gibi yapıp hem de omuz sallayarak flörtöz bakışlar atabilir.

3. The Weeknd - Sacrifice

Hafta sonu planını son dakika iptal edip evde tek başına parti vermek mi?

4. Kenan Doğulu – Bumaya

WhatsApp gruplarına aynı anda 15 tane ses kaydı atasın, dedikodunun dibine vurasın ve acilen dışarı çıkasın geldiğinde bu şarkıyı açıyorsun. Kenan Doğulu’nun bu bitmeyen, kıpır kıpır enerjisi tam olarak senin o çocuksu ve neşeli tarafını besliyor.

5. Harry Styles – As It Was

Bu şarkının melodisi o kadar neşeli ve tatlı ki, dinlerken zıplayarak dans etmek istiyorsun. Ama gel gör ki sözleri aslında derin bir yalnızlığı ve değişimi anlatıyor. İşte bu tezatlık, tam olarak senin dışarıya kahkahalar atarken içeride 'Ben hayatımla ne yapıyorum?' diye düşündüğün o anların müzikleşmiş hali!

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6. Doja Cat – Say So

Sosyal kelebek tarafın uyandığında, insanlara laf yetiştirirken veya yeni biriyle mesajlaşırken arkada bu şarkının çalması şart.

7. Yalın - Sonralar Bizim Değil

Yalın bu şarkıyı yazarken kesinlikle bir İkizler burcundan ilham almış olmalı.

8. Melike Şahin – Dön Ne Olur

Herkes seni çok neşeli ve umursamaz sanır ama senin içinde fırtınalar kopan, acayip duygusal bir oda var. Melike Şahin o devasa sesiyle 'Dön ne olur' derken, sen de geçmişteki kararlarını, eski ilişkilerini ve 'Acaba o gün öyle demeseydim ne olurdu?' senaryolarını zihninde Oscar adayı bir filme dönüştürüyorsun.

9. Lana Del Rey – Summertime Sadness

Ortada hiçbir şey yokken bir anda gelen o meşhur İkizler melankolisi...

10. Dedublüman – Sakladığın Bir Şeyler Var

Klarnet sesi başladığı an senin o neşeli sosyal kelebek kimliğin anında buharlaşıyor ve yerine derin, entelektüel ve aşırı sorgulayan o melankolik İkizler geliyor.

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11. Chappell Roan – Good Luck, Babe!

İkizler burcu olarak bir şeyleri kafanda bitirdiğinde ama içten içe hala o durumun analizini yaparken, geceleri odanda son ses açıp bağıra bağıra eşlik etmelik muazzam bir iç dökme seansı.

12. Emir Can İğrek - Ali Cabbar

İkizler burcunun hayatı bazen tam olarak bu şarkı gibidir; sözlere baksan ağlarsın ama ritme baksan düğünde göbek atasın gelir!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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