AKOM İstanbul'da soğukların ne zaman biteceğini açıkladı.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşüyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi.

Hafta başından itibaren mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni sistemle birlikte 4 ila 6 derece birden azalması bekleniyor. AKOM verilerine göre, 12 derece olan sıcaklık gece saatlerinde 8 dereceye kadar gerileyecek.

Yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.