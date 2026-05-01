AKOM İstanbul'da Soğukların Ne Zaman Biteceğini Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 23:52

AKOM İstanbul için hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olacağını belirten AKOM, yeni uyarılarda bulundu. Öte yandan AKOM, soğuk havanın ne zaman etkisini yitireceğini de açıkladı.

İstanbul'a Balkan soğukları geldi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşüyor. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. 

Hafta başından itibaren mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni sistemle birlikte 4 ila 6 derece birden azalması bekleniyor. AKOM verilerine göre, 12 derece olan sıcaklık gece saatlerinde 8 dereceye kadar gerileyecek. 

Yağışların yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM İstanbul'da soğukların ne zaman biteceğini açıkladı.

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da soğukların 4-5 gün devam edeceği ifade edildi. Paylaşılan rapora göre 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren yağış, İstanbul’u terk ediyor. Sıcaklık mevsim normallerine gelirken 18 dereceye kadar çıkacak.

İşte gün gün hava durumu şöyle:

2 Mayıs Cumartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8 derece ile 15 derece arasında seyredecek.

3 Mayıs Pazar: Hafta sonunun ikinci gününde de yağış etkisini sürdürüyor. En yüksek sıcaklık 14 derece civarında olacak.

4 Mayıs Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde sağanak yağışın şiddetini artırması bekleniyor. Metrekareye 10-25 kilogram arasında yağış düşebilir.

5 Mayıs Salı: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava devam ederken, sıcaklıklar 9-16 derece bandında olacak.

6 Mayıs Çarşamba-7 Mayıs Perşembe: Çarşamba gününden itibaren yağışlar şehri terk ediyor; parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların yeniden 18 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
