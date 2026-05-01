İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 7 Şehirde Kar Yağışı Bekleniyor

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 17:42

İçişleri Bakanlığı kar yağacak kentleri açıkladı. Bakanlığın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) aldığı verilere göre 7 kentte kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklamada kar yağışı görülecek yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar beklendiği vurgulandı. Hangi kentlerde kar yağacak? İşte kar yağacak kentler!

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 7 kentte kar yağacak.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından 1 Mayıs Cuma günü hava durumu uyarısı paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde hava şartlarının aniden sertleşmesi bekleniyor.

Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu hattında akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hızla düşeceği belirtildi. Bu 7 kentin 1100-1200 metre üzerindeki yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği ifade edildi.

Meteoroloji, kar yağışının tipiye dönüşebileceğini vurguladı.

Meteoroloji'den bir uyarı da Tunceli'ye geldi. Tunceli genelinde de gök gürültülü sağanak yağışların gece geç saatlere kadar yerel olarak şiddetini artırması bekleniyor.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi risklere karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışının etkili olacağı yüksek bölgelerde ise tipi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücülerin ve bölge halkının tedbirli olması büyük önem taşıyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
