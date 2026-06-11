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Fatih Altaylı’dan Dünya Kupası İçin “Toplumda En Küçük Bir Milli Heyecan Yok” Yorumu

etiket Fatih Altaylı’dan Dünya Kupası İçin “Toplumda En Küçük Bir Milli Heyecan Yok” Yorumu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 14:19
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugün başlayan Dünya Kupası’nda yer alacak A Milli Futbol Takımımız ile ilgili “Toplumda en küçük bir heyecan yok” yorumunda bulundu. Altaylı, “Niye bu haldeyiz anlamak mümkün değil. Milli diye diye milliliğin içine boşalttığımız için mi, çakma mafya babası görüntülü birilerini futbolun tepesine musallat ettiğimiz için mi, yoksa kulüp rekabeti milli duyguların çok önüne geçtiği için mi!” ifadelerini kullandı.

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A Milli Futbol Takımımız, 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez tüm dünyanın ilgiyle izleyeceği organizasyonda yer almaya hak kazanmıştı.

A Milli Futbol Takımımız, 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez tüm dünyanın ilgiyle izleyeceği organizasyonda yer almaya hak kazanmıştı.

Milli Takımımız, Dünya Kupası’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Gazeteci Fatih Altaylı ise kendi sitesinde yazdığı köşe yazısında toplumda Milli Takım için heyecan olmadığını iddia etti.

Altaylı’nın köşesindeki ilgili kısım şu şekilde:

“Türkiye Dünya Kupası’na katılıyor.

3 gün sonra, Pazar günü Dünya Kupası finallerinde Avustralya ile ilk maçımızı oynayacağız.

Üst tura çıkma şansımızın oldukça yüksek olduğu bir gruptayız, muhtemelen turu geçeceğiz.

Takımımızda bir sürü yıldız oyuncu var.

2002’den sonra müthiş bir jenerasyon yakaladık.

Ve bakıyorum da toplumda en küçük bir milli heyecan yok.

Ne televizyonlarda, ne kalmayan yazılı basında, ne sosyal medyada.

Candaş Tolga Işık, Kafa’da şahane bir futbol ekibi toplamamış olmasa, neredeyse kimsenin umurunda değil Dünya Kupası.

Heyecan yaratan tek şey Candaş.

Niye bu haldeyiz anlamak mümkün değil.

Milli diye diye milliliğin içine boşalttığımız için mi, çakma mafya babası görüntülü birilerini futbolun tepesine musallat ettiğimiz için mi, yoksa kulüp rekabeti milli duyguların çok önüne geçtiği için mi!

Bunun yanıtını bilmiyorum ama milli takımı pek de kimsenin umursamadığını biliyorum.

Çünkü görüyorum.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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