Fatih Altaylı’dan Dünya Kupası İçin “Toplumda En Küçük Bir Milli Heyecan Yok” Yorumu

Milli Takımımız, Dünya Kupası’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Gazeteci Fatih Altaylı ise kendi sitesinde yazdığı köşe yazısında toplumda Milli Takım için heyecan olmadığını iddia etti.

Altaylı’nın köşesindeki ilgili kısım şu şekilde:

“Türkiye Dünya Kupası’na katılıyor.

3 gün sonra, Pazar günü Dünya Kupası finallerinde Avustralya ile ilk maçımızı oynayacağız.

Üst tura çıkma şansımızın oldukça yüksek olduğu bir gruptayız, muhtemelen turu geçeceğiz.

Takımımızda bir sürü yıldız oyuncu var.

2002’den sonra müthiş bir jenerasyon yakaladık.

Ve bakıyorum da toplumda en küçük bir milli heyecan yok.

Ne televizyonlarda, ne kalmayan yazılı basında, ne sosyal medyada.

Candaş Tolga Işık, Kafa’da şahane bir futbol ekibi toplamamış olmasa, neredeyse kimsenin umurunda değil Dünya Kupası.

Heyecan yaratan tek şey Candaş.

Niye bu haldeyiz anlamak mümkün değil.

Milli diye diye milliliğin içine boşalttığımız için mi, çakma mafya babası görüntülü birilerini futbolun tepesine musallat ettiğimiz için mi, yoksa kulüp rekabeti milli duyguların çok önüne geçtiği için mi!

Bunun yanıtını bilmiyorum ama milli takımı pek de kimsenin umursamadığını biliyorum.

Çünkü görüyorum.”