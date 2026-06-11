Fatih Altaylı’dan Dünya Kupası İçin “Toplumda En Küçük Bir Milli Heyecan Yok” Yorumu
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Gazeteci Fatih Altaylı, bugün başlayan Dünya Kupası’nda yer alacak A Milli Futbol Takımımız ile ilgili “Toplumda en küçük bir heyecan yok” yorumunda bulundu. Altaylı, “Niye bu haldeyiz anlamak mümkün değil. Milli diye diye milliliğin içine boşalttığımız için mi, çakma mafya babası görüntülü birilerini futbolun tepesine musallat ettiğimiz için mi, yoksa kulüp rekabeti milli duyguların çok önüne geçtiği için mi!” ifadelerini kullandı.
2026 Dünya Kupası
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13 Haziran 01:00
USA
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PAR
14 Haziran 04:00
AUS
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TUR
19 Haziran 19:00
USA
-
AUS
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A Milli Futbol Takımımız, 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez tüm dünyanın ilgiyle izleyeceği organizasyonda yer almaya hak kazanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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