article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Sınır Dışı Edilme Tehlikesi Var! ABD'den Yabancı Influencer'lara Dünya Kupası Öncesi Katı Vize Uyarısı

etiket Sınır Dışı Edilme Tehlikesi Var! ABD'den Yabancı Influencer'lara Dünya Kupası Öncesi Katı Vize Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 14:12 Son Güncelleme: 11.06.2026 - 14:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerika Birleşik Devletleri, dev futbol şöleni Dünya Kupası öncesinde, turist vizesiyle ülkeye giriş yapıp sosyal medya platformları üzerinden para kazanmayı hedefleyen yabancı içerik üreticilerine kapıları kapatıyor. Yeni düzenlemeler doğrultusunda, ABD sınırları içerisinde yalnızca içerik çekmek ve bu sayede gelir elde etmek amacıyla bulunan dijital yayıncıların vizelerinin iptal edileceği ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları duyuruldu.

Kaynak: https://english.elpais.com/usa/2026-0...
FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
00 Gün
:
04 Saat
:
44 Dakika
:
23 Saniye
Anasayfaya Git
Türkiye

Türkiye

A Milli Takımı

D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4. Türkiye Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

13 Haziran 01:00
USA USA
-
PAR PAR
14 Haziran 04:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 19:00
USA USA
-
AUS AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dev spor organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, Washington yönetimi radarını yabancı sosyal medya fenomenlerine çevirdi.

Dev spor organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, Washington yönetimi radarını yabancı sosyal medya fenomenlerine çevirdi.

Bugüne kadar pek çok dijital yayıncının başvurduğu turist vizesiyle ülkeye girip YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlar için kazanç odaklı videolar çekme devri kapanıyor. ABD göçmenlik bürosu yetkilileri, turist vizesinin ticari faaliyetler için kullanılamayacağı konusunda net bir uyarı yayınladı. Milyonlarca takipçisi olan isimleri ülkeye çekecek olan bu büyük turnuva öncesinde alınan kararların, dijital dünyada nasıl bir yankı uyandıracağı şimdiden merak konusu oldu.

Sınır güvenliğinden sorumlu birimler olan Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ile İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, durumu net bir dille ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre, ülkeye sırf bir 'influencer' olarak içerik üretmek ve bu süreçte Amerikan topraklarından maddi kazanç sağlamak yasalara göre resmen 'çalışmak' anlamına geliyor. Bu nedenle, sıradan bir ziyaretçi programıyla ülkeye giriş yapan ve buradan gelir elde eden herkes, vize kurallarını doğrudan ihlal etmiş sayılacak.

Bilindiği üzere klasik B-2 turist vizeleri; tatil, aile ziyareti veya sağlık sorunları gibi geçici durumlar için veriliyor. Bu vize türü, kişinin Amerikan topraklarında herhangi bir iş yapmasını veya maddi gelir elde etmesini kesinlikle yasaklıyor. Kurallara uymayanları ise oldukça ağır yaptırımlar bekliyor. Tespit edilen kişilerin vizeleri anında iptal edilebileceği gibi, apar topar sınır dışı edilmeleri ve gelecekte ABD'ye girmelerinin tamamen yasaklanması da masadaki ihtimaller arasında yer alıyor.

Bu katı kurallardan etkilenmek istemeyen profesyonel içerik üreticileri için yasal bir çıkış yolu da bulunuyor.

Bu katı kurallardan etkilenmek istemeyen profesyonel içerik üreticileri için yasal bir çıkış yolu da bulunuyor.

Kendi alanlarında üstün yetenekli kişilere verilen O-1 vizesi, fenomenlerin markalarla iş birliği yapmasına, reklam turları düzenlemesine ve ücretli ticari paylaşımlar üretmesine olanak tanıyor. Ancak bu vizeyi almak, standart bir turist vizesine göre çok daha zorlu şartlar gerektiriyor.

Hükümet içinden ismini vermek istemeyen bir kaynağın aktardıklarına göre, Trump yönetimi sınır kapılarında ve havalimanlarında bu konudaki denetimleri en üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Özellikle turist vizesini kötüye kullanarak yüksek meblağlar kazanan yabancı yayıncıların hedeflendiği bu uygulamanın temel amacının, 'Amerikan vatandaşlarının iş gücünü korumak' olduğu belirtiliyor. Aynı yetkili, fenomenlerin kendi çektikleri videoların aslında onlar için en büyük kanıt niteliği taşıdığını vurguluyor. Konsolosluklardan turistik amaçlı vize alıp, ardından ülke ülke gezerek milyonlarca izlenen videolar çeken yayıncıların kendi kendilerini ele verdikleri ifade ediliyor.

Dijital medyanın geleneksel medyayı bile gölgede bırakan yükselişiyle birlikte, sosyal medya devleri üzerinden elde edilen gelirler devasa boyutlara ulaşmış durumda. Reklamlar, sponsorluklar ve marka anlaşmalarıyla dönen bu büyük ekonomi, hükümetlerin de dikkatinden kaçmıyor. Konuyla ilgili olarak gözlerin çevrildiği teknoloji devleri Meta, TikTok ve YouTube cephesinden ise henüz yeni kısıtlamalara dair resmi bir açıklama gelmedi.

Turnuva kapsamındaki 104 maçın 78'inin New York, Los Angeles, Miami ve Dallas gibi ABD'nin ikonik şehirlerinde oynanacak olması, bu kuralın önemini daha da artırıyor. Ancak uygulamanın geçmişte de çarpıcı örnekleri yaşandı. Dünyanın en çok takip edilen TikTok yıldızlarından Khaby Lame, 2025 yılının Haziran ayında vize süresini aştığı için Las Vegas'ta gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilme cezası almamak adına ülkeyi kendi isteğiyle terk etmişti. Benzer şekilde, sosyal medyada tepki çeken yasa dışı eylemleri teşvik eden 'göçmen influencer' Leonel Moreno da resmi makamların radarına girmiş ve 2025'in Mart ayında ülkeden atılmıştı.

Eğlence sektörü davalarına bakan Los Angeles merkezli avukat Vance Owen, yaşanan bu çatışmayı eski yasalarla yeni teknolojinin bir savaşı olarak yorumluyor. Owen'a göre, yetkililerin asıl derdi vergi kayıplarının önüne geçmek. Yüz yıllık vergi yasalarının, internetin sunduğu bu yeni ve sınır tanımaz iş modellerine ayak uydurmakta zorlandığını belirten deneyimli avukat, uygulamanın pratikliği konusunda ise şüphelerini koruyor. Sadece tatil için gelen sıradan bir turistin tesadüfen çektiği bir videonun viral olması durumunda ne olacağı gibi gri alanların bulunduğuna dikkat çeken Owen, sistemin henüz bu tarz anlık şöhretleri yargılayacak netlikte olmadığını savunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın