Sınır Dışı Edilme Tehlikesi Var! ABD'den Yabancı Influencer'lara Dünya Kupası Öncesi Katı Vize Uyarısı

Bugüne kadar pek çok dijital yayıncının başvurduğu turist vizesiyle ülkeye girip YouTube, TikTok ve Instagram gibi platformlar için kazanç odaklı videolar çekme devri kapanıyor. ABD göçmenlik bürosu yetkilileri, turist vizesinin ticari faaliyetler için kullanılamayacağı konusunda net bir uyarı yayınladı. Milyonlarca takipçisi olan isimleri ülkeye çekecek olan bu büyük turnuva öncesinde alınan kararların, dijital dünyada nasıl bir yankı uyandıracağı şimdiden merak konusu oldu.

Sınır güvenliğinden sorumlu birimler olan Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ile İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, durumu net bir dille ifade ediyor. Yapılan açıklamalara göre, ülkeye sırf bir 'influencer' olarak içerik üretmek ve bu süreçte Amerikan topraklarından maddi kazanç sağlamak yasalara göre resmen 'çalışmak' anlamına geliyor. Bu nedenle, sıradan bir ziyaretçi programıyla ülkeye giriş yapan ve buradan gelir elde eden herkes, vize kurallarını doğrudan ihlal etmiş sayılacak.

Bilindiği üzere klasik B-2 turist vizeleri; tatil, aile ziyareti veya sağlık sorunları gibi geçici durumlar için veriliyor. Bu vize türü, kişinin Amerikan topraklarında herhangi bir iş yapmasını veya maddi gelir elde etmesini kesinlikle yasaklıyor. Kurallara uymayanları ise oldukça ağır yaptırımlar bekliyor. Tespit edilen kişilerin vizeleri anında iptal edilebileceği gibi, apar topar sınır dışı edilmeleri ve gelecekte ABD'ye girmelerinin tamamen yasaklanması da masadaki ihtimaller arasında yer alıyor.