Sınır Dışı Edilme Tehlikesi Var! ABD'den Yabancı Influencer'lara Dünya Kupası Öncesi Katı Vize Uyarısı
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Kaynak: https://english.elpais.com/usa/2026-0...
Amerika Birleşik Devletleri, dev futbol şöleni Dünya Kupası öncesinde, turist vizesiyle ülkeye giriş yapıp sosyal medya platformları üzerinden para kazanmayı hedefleyen yabancı içerik üreticilerine kapıları kapatıyor. Yeni düzenlemeler doğrultusunda, ABD sınırları içerisinde yalnızca içerik çekmek ve bu sayede gelir elde etmek amacıyla bulunan dijital yayıncıların vizelerinin iptal edileceği ve sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları duyuruldu.
2026 Dünya Kupası
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Dev spor organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, Washington yönetimi radarını yabancı sosyal medya fenomenlerine çevirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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