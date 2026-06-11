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Cristiano Ronaldo'nun Son Hazırlık Maçındaki Performansı Sevenlerini Üzdü

etiket Cristiano Ronaldo'nun Son Hazırlık Maçındaki Performansı Sevenlerini Üzdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2026 - 13:59
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Dünya futbolunun halen daha aktif olan süper yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası öncesinde takımı Portekiz'le son bir sınava çıktı. 41 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun yapmak isteyip yapamadıkları hayranlarını üzdü. Pek çok kişi Ronaldo'nun böylesine büyük bir arena için yolun sonuna geldiğini düşündü.

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Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası'nın önemini futbolla çok içli dışlı olmayanlar bile biliyor.

Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası'nın önemini futbolla çok içli dışlı olmayanlar bile biliyor.

Katar'daki son kupayı Messi önderliğindeki Arjantin'in alması Messi vs Ronaldo kıyaslamalarında ibrenin Arjantinli yıldıza doğru kaydığını göstermişti. Portekizli yıldız da görkemli kariyerindeki tek eksik için Dünya Kupası'na sarıldı.

Ancak takımı Portekiz'le Nijerya karşısında son bir provaya çıkan Ronaldo'nun performansı hayal kırıklığı yarattı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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