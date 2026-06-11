Cristiano Ronaldo'nun Son Hazırlık Maçındaki Performansı Sevenlerini Üzdü
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Dünya futbolunun halen daha aktif olan süper yıldızlarından Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası öncesinde takımı Portekiz'le son bir sınava çıktı. 41 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun yapmak isteyip yapamadıkları hayranlarını üzdü. Pek çok kişi Ronaldo'nun böylesine büyük bir arena için yolun sonuna geldiğini düşündü.
2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar
13 Haziran 01:00
USA
-
PAR
14 Haziran 04:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 19:00
USA
-
AUS
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Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası'nın önemini futbolla çok içli dışlı olmayanlar bile biliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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