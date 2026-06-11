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Dünya Kupası İlk Maç Ne Zaman, Saat Kaçta? Meksika - Güney Afrika Maçı Saat Kaçta?

etiket Dünya Kupası İlk Maç Ne Zaman, Saat Kaçta? Meksika - Güney Afrika Maçı Saat Kaçta?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 09:11
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2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonla başlıyor. Dünya Kupası'na bu sene 48 takım katılıyor. Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olma özelliğini taşıyan bu dev şölende ilk düdük bu akşam (11 Haziran) çalacak. 

Peki Dünya Kupası ik maç ne zaman, saat kaçta? 

Meksika - Güney Afrika Maçı Saat Kaçta?

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2026 FIFA Dünya Kupası İlk Maç Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası İlk Maç Ne Zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan bugün başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun ilk maçı, bu akşam oynanacak. 

Dünya Kupası'nın ilk maçı, 11 Haziran Perşembe günü oynanacak. 

Dünya Kupası İlk Maç Kimin?

Turnuvanın ilk maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda yer alan Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Meksika - Güney Afrika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Meksika - Güney Afrika Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Meksika - Güney Afrika Maçı, 11 Haziran Perşembe günü, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. 

Karşılaşma, Mexico City’de oynanacak. Saat farkından dolayı, maç Türkiye'de saat 22.00'de yayına başlayacak.

Meksika - Güney Afrika Maçı Nereden, Hangi Kanaldan İzlenir?

Meksika - Güney Afrika Maçı Nereden, Hangi Kanaldan İzlenir?

Meksika - Güney Afrika maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saatler 22.00'yi gösterdiğinde, TRT ekranlarından Dünya Kupası ilk maçını izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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