Dünya Kupası İlk Maç Ne Zaman, Saat Kaçta? Meksika - Güney Afrika Maçı Saat Kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonla başlıyor. Dünya Kupası'na bu sene 48 takım katılıyor. Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olma özelliğini taşıyan bu dev şölende ilk düdük bu akşam (11 Haziran) çalacak.

Peki Dünya Kupası ik maç ne zaman, saat kaçta?

Meksika - Güney Afrika Maçı Saat Kaçta?