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Mine Tugay’ın Zalim İstanbul Paylaşımındaki Bahar Şahin Detayı Gündem Oldu

Mine Tugay’ın Zalim İstanbul Paylaşımındaki Bahar Şahin Detayı Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 23:52
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Mine Tugay ve Bahar Şahin bir süre önce yapılan açıklamalar nedeniyle magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Bahar Şahin, geçmişte rol aldığı Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadığı bazı olaylardan bahsetmişti. Oyuncu, bir kadın meslektaşının kendisine zorbalık uyguladığını iddia etmişti. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. İddiaların ardından birçok isim konu hakkında görüş bildirmişti. Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu açıklamalar üzerine çeşitli yorumlar yapmıştı. Yaşananlar bir dönem magazin gündemine damga vuran konular arasında yer almıştı. Konu Mine Tugay ile anılmıştı. Şimdiyse Mine Tugay’dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

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Bahar Şahin’in açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Bahar Şahin’in açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

İddialarda herhangi bir isim verilmemesine rağmen birçok kullanıcı söz konusu kişinin Mine Tugay olduğunu öne sürmüştü. Bu yorumlar kısa sürede gündemin üst sıralarına taşınmıştı. Daha sonra Mine Tugay’ın adı sosyal medya platformlarında sık sık konuşulmuştu. Süreç içerisinde Deniz Uğur da tartışmaya dahil olmuştu. Sosyal medyada günlerce konuşulan olay, magazin dünyasına damga vurmuştu.

Aradan geçen zamanın ardından bu kez farklı bir gelişme yaşandı. 👇

Aradan geçen zamanın ardından bu kez farklı bir gelişme yaşandı. 👇

Mine Tugay, Instagram hesabından Zalim İstanbul dönemine ait bir paylaşım yaptı. Oyuncunun paylaştığı kare kısa sürede dikkat çekti. Paylaşımda dizi ekibinden isimler yer aldı. Fotoğrafta Bahar Şahin’in de bulunması takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu detay sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

Özellikle geçmişte yaşanan tartışmaların ardından gelen paylaşım birçok kullanıcı tarafından şaşırtıcı bulundu. Mine Tugay’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medya hesaplarında yayıldı. Zalim İstanbul dizisinde birlikte rol alan oyuncuların yer aldığı kare yeniden gündeme taşındı. Bahar Şahin’in de fotoğrafta bulunması nedeniyle paylaşım daha fazla ilgi gördü.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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