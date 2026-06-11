Mine Tugay’ın Zalim İstanbul Paylaşımındaki Bahar Şahin Detayı Gündem Oldu
Mine Tugay ve Bahar Şahin bir süre önce yapılan açıklamalar nedeniyle magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Bahar Şahin, geçmişte rol aldığı Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadığı bazı olaylardan bahsetmişti. Oyuncu, bir kadın meslektaşının kendisine zorbalık uyguladığını iddia etmişti. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. İddiaların ardından birçok isim konu hakkında görüş bildirmişti. Sosyal medya kullanıcıları da söz konusu açıklamalar üzerine çeşitli yorumlar yapmıştı. Yaşananlar bir dönem magazin gündemine damga vuran konular arasında yer almıştı. Konu Mine Tugay ile anılmıştı. Şimdiyse Mine Tugay’dan beklenmedik bir paylaşım geldi.
Bahar Şahin’in açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.
Aradan geçen zamanın ardından bu kez farklı bir gelişme yaşandı. 👇
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