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Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Aşk İddialarıyla Gündemdeydi: Gerçek Ortaya Çıktı

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Aşk İddialarıyla Gündemdeydi: Gerçek Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 21:52
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Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir son günlerde özel hayatlarıyla ilgili çıkan haberlerle gündemdeydi. Aytaç Şaşmaz, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gecede en çok konuşulan konulardan biri Helin Kandemir ile ilgili iddialar oldu. Bir süredir sosyal medyada ikilinin birlikte olduğuna dair paylaşımlar yapılıyordu. Bu iddialar dizinin izleyicileri tarafından da yakından takip ediliyordu. Aytaç Şaşmaz ise konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

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Aytaç Şaşmaz, “Kardeş Türküler” konserinde görüntülendi.

Aytaç Şaşmaz, “Kardeş Türküler” konserinde görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Konuşma sırasında Helin Kandemir ile ilgili çıkan haberler de gündeme geldi.

Bu sezon Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin, en çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Dizide başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in uyumu da izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Dizinin gördüğü ilginin ardından ikili hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

Özellikle sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in arkadaşlıklarının ilişkiye dönüştüğü öne sürüldü. İkilinin birlikte olduğu yönündeki iddialar kısa sürede yayıldı. Ancak taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.

Son olarak Aytaç Şaşmaz, bu iddialarla ilgili konuştu. Oyuncu, Helin Kandemir ile arasında romantik bir ilişki bulunmadığını söyledi. Hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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