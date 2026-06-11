Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Aşk İddialarıyla Gündemdeydi: Gerçek Ortaya Çıktı

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Konuşma sırasında Helin Kandemir ile ilgili çıkan haberler de gündeme geldi.

Bu sezon Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin, en çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Dizide başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in uyumu da izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Dizinin gördüğü ilginin ardından ikili hakkında farklı iddialar ortaya atıldı.

Özellikle sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’in arkadaşlıklarının ilişkiye dönüştüğü öne sürüldü. İkilinin birlikte olduğu yönündeki iddialar kısa sürede yayıldı. Ancak taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmemişti.

Son olarak Aytaç Şaşmaz, bu iddialarla ilgili konuştu. Oyuncu, Helin Kandemir ile arasında romantik bir ilişki bulunmadığını söyledi. Hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.