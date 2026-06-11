Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Aşk İddialarıyla Gündemdeydi: Gerçek Ortaya Çıktı
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Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir son günlerde özel hayatlarıyla ilgili çıkan haberlerle gündemdeydi. Aytaç Şaşmaz, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gecede en çok konuşulan konulardan biri Helin Kandemir ile ilgili iddialar oldu. Bir süredir sosyal medyada ikilinin birlikte olduğuna dair paylaşımlar yapılıyordu. Bu iddialar dizinin izleyicileri tarafından da yakından takip ediliyordu. Aytaç Şaşmaz ise konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
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Aytaç Şaşmaz, “Kardeş Türküler” konserinde görüntülendi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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