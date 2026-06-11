Eşref Rüya’nın Ölü Yaşar’ı Erol Babaoğlu Final İddiaları Hakkında Konuştu
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, yayınlanan 47. bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Final kararının açıklanmasının ardından diziyle ilgili birçok iddia da gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar uzun süre konuşuldu. Dizinin final nedeni hakkında farklı yorumlar ortaya atıldı. Bu yorumlar hem dizinin takipçileri hem de magazin gündemi tarafından yakından takip edildi. Son olarak dizide Ölü Yaşar karakterini canlandıran Erol Babaoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Eşref Rüya, yayın hayatı boyunca en çok konuşulan yapımlardan biri oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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