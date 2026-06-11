Eşref Rüya’nın Ölü Yaşar’ı Erol Babaoğlu Final İddiaları Hakkında Konuştu

Dizinin final kararı da sosyal medyada geniş yankı buldu. Final kararının ardından farklı iddialar ortaya atıldı. Özellikle Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora ile ilgili bazı paylaşımlar gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda dizinin final kararının kıskançlık nedeniyle alındığı öne sürüldü. Ancak söz konusu iddialar daha sonra yalanlandı.

Final bölümünün yayınlanmasının ardından Erol Babaoğlu da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Dizide Ölü Yaşar karakterine hayat veren oyuncu, final kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Babaoğlu, sosyal medyada dolaşan bazı yorumların doğru olmadığını belirtti. Dizinin final kararının farklı nedenlere bağlanmasının doğru olmadığını ifade etti. Böylece günlerdir konuşulan iddialara bir kez daha yanıt verilmiş oldu.

Eşref Rüya’nın final yapmasının ardından dizinin oyuncuları da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Final bölümü özellikle son sahnesiyle izleyiciler arasında konuşulan konuların başında geldi.

Öte yandan dizinin sona ermesiyle birlikte oyuncuların yeni projeleri de merak edilmeye başlandı. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve dizinin diğer oyuncularının önümüzdeki dönemde hangi yapımlarda yer alacağı takipçiler tarafından yakından izleniyor.