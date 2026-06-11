article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya’nın Ölü Yaşar’ı Erol Babaoğlu Final İddiaları Hakkında Konuştu

Eşref Rüya’nın Ölü Yaşar’ı Erol Babaoğlu Final İddiaları Hakkında Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 22:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, yayınlanan 47. bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Final kararının açıklanmasının ardından diziyle ilgili birçok iddia da gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar uzun süre konuşuldu. Dizinin final nedeni hakkında farklı yorumlar ortaya atıldı. Bu yorumlar hem dizinin takipçileri hem de magazin gündemi tarafından yakından takip edildi. Son olarak dizide Ölü Yaşar karakterini canlandıran Erol Babaoğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşref Rüya, yayın hayatı boyunca en çok konuşulan yapımlardan biri oldu.

Eşref Rüya, yayın hayatı boyunca en çok konuşulan yapımlardan biri oldu.

Dizinin final kararı da sosyal medyada geniş yankı buldu. Final kararının ardından farklı iddialar ortaya atıldı. Özellikle Çağatay Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora ile ilgili bazı paylaşımlar gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda dizinin final kararının kıskançlık nedeniyle alındığı öne sürüldü. Ancak söz konusu iddialar daha sonra yalanlandı.

Final bölümünün yayınlanmasının ardından Erol Babaoğlu da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Dizide Ölü Yaşar karakterine hayat veren oyuncu, final kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Babaoğlu, sosyal medyada dolaşan bazı yorumların doğru olmadığını belirtti. Dizinin final kararının farklı nedenlere bağlanmasının doğru olmadığını ifade etti. Böylece günlerdir konuşulan iddialara bir kez daha yanıt verilmiş oldu.

Eşref Rüya’nın final yapmasının ardından dizinin oyuncuları da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Final bölümü özellikle son sahnesiyle izleyiciler arasında konuşulan konuların başında geldi.

Öte yandan dizinin sona ermesiyle birlikte oyuncuların yeni projeleri de merak edilmeye başlandı. Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve dizinin diğer oyuncularının önümüzdeki dönemde hangi yapımlarda yer alacağı takipçiler tarafından yakından izleniyor.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın