e-Devlet'ten 85 Milyona Kritik Uyarı: Bu Gece O Saatlere Dikkat!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.05.2026 - 16:43

Milyonlarca vatandaşın günlük işlemlerini gerçekleştirdiği e-Devlet Kapısı için önemli bir duyuru paylaşıldı. e-Devlet (turkiye.gov.tr), sistem performansını artırmak ve daha güvenli bir altyapı sunmak amacıyla bakıma alınacak. Dijital hizmetlere erişimde kesinti yaşamak istemeyen kullanıcıların, belirtilen saat aralığına dikkat etmesi gerekiyor.

e-Devlet bakıma alınıyor.

Türkiye’nin en çok kullanılan dijital platformu e-Devlet (turkiye.gov.tr), bakıma alınıyor. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, platformda planlı bir altyapı yenileme çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılan duyuruya göre; 2 Mayıs 2026 Cumartesi gününü pazara bağlayan gece, saat 00:00 ile 01:00 arasında teknik çalışma yürütülecek. Bu bir saatlik süre zarfında kullanıcılar e-Devlet sistemine girişte veya işlem yaparken zaman zaman aksaklıklarla karşılaşabilecek.

Gece saat 12.00-01.00 arasında uygulama ve sitede kesinti yaşanacak.

e-Devlet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Planlı Çalışma Duyurusu

Değerli Kullanıcılarımız,

Sistemlerimizde Türkiye saati ile 02.05.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 01:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
