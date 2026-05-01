e-Devlet'ten 85 Milyona Kritik Uyarı: Bu Gece O Saatlere Dikkat!

Türkiye’nin en çok kullanılan dijital platformu e-Devlet (turkiye.gov.tr), bakıma alınıyor. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, platformda planlı bir altyapı yenileme çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Yapılan duyuruya göre; 2 Mayıs 2026 Cumartesi gününü pazara bağlayan gece, saat 00:00 ile 01:00 arasında teknik çalışma yürütülecek. Bu bir saatlik süre zarfında kullanıcılar e-Devlet sistemine girişte veya işlem yaparken zaman zaman aksaklıklarla karşılaşabilecek.