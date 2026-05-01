Türkiye'nin Kayıp Hazinesi Yükseliyor: Orijinal Parçaları 68 Yıl Önce Denizin Dibinde Kaybolmuştu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 16:15

İstanbul’un simge yapılarından biri sayılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii, 68 yıllık ayrılığın ardından Karaköy sahilinde yeniden hayat buluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, 1958 yılında yıkılan bu eşsiz sanat eseri, orijinal mimari detaylarına sadık kalınarak aslına uygun şekilde inşa ediliyor. Dönemin en estetik yapılarından biri olarak kabul edilen cami, modern restorasyon teknikleri ve tarihi belgelerin ışığında eski ihtişamına kavuşuyor.

İtalyan Mimar Raimondo D’Aronco Tarafından Tasarlanan Eser Art Nouveau İzlerini Taşıyor

Sultan II. Abdülhamid döneminde, 1903 yılında inşa edilen yapı, Osmanlı mimarisinin modernleşme evresindeki en kıymetli örnekleri arasında yer alıyor. İtalyan mimar Raimondo D’Aronco imzası taşıyan cami, Art Nouveau üslubunun zarafetiyle İstanbul siluetine farklı bir soluk kazandırıyor. Dönemin tanıkları tarafından 'biblo gibi bir eser' şeklinde nitelendirilen yapı, ince işçiliği ve süslemeleriyle bir camiden öte, anıtsal bir sanat objesi kimliği taşıyor.

Kınalıada’ya Nakledilmesi Planlanan Parçalar Talihsiz Bir Kaza Sonucu Boğaz’ın Sularına Gömülüyor

Caminin hüzünlü hikayesi, 1958 yılındaki şehir planlama çalışmaları sırasında yıkım kararı alınmasıyla başlıyor. Yapının sökülerek Kınalıada’da yeniden kurulması planlansa da nakil sırasında parçaları taşıyan gemi denizde batıyor. Mimari değerlerin büyük bir kısmı Marmara Denizi’nin derinliklerine karışırken, bugüne yalnızca sınırlı sayıda parça ulaşıyor. Bu trajik olay, camiyi on yıllar boyunca İstanbul’un hüzünlü hafızasında saklı tutuyor.

Hukuki Sürecin Tamamlanmasıyla Birlikte İnşaat Çalışmaları Ramazan Ayına Yetişmeyi Hedefliyor

2020 yılında başlayan ihya süreci, mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve alanın tamamen Vakıflar’a devredilmesiyle hız kazanıyor. Drone görüntülerinde çelik iskeleti yükselen yapının ince işçilik aşamasına geçtiği gözleniyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, caminin önümüzdeki Ramazan ayında ibadete açılması ve Karaköy Meydanı’ndaki tarihi boşluğu doldurması bekleniyor. Böylece denizin dibinde kalan parçaların hatırası, aslına uygun inşa edilen bu yeni yapıda yaşamaya devam ediyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
