Sivas Waffle Arayanların Yeni Tatlı Molası: Dream Waffle’da Çikolata, Meyve ve Sohbet Aynı Tabağa Geliyor

Sivas’ta tatlı için dışarı çıkmak, çoğu zaman küçük bir kaçamağın adı. Ders çıkışı iki arkadaşın “bir kahve içelim” planı, iş sonrası kısa bir nefes arası, hafta sonu aileyle yapılacak sakin bir şehir turu ya da akşam saatlerinde gelen net bir tatlı isteği... Bu planların ortak noktasında artık tek bir soru daha sık duyuluyor: Sivas’ta waffle nerede yenir?

Dream Waffle Sivas, bu soruya yüksek perdeden reklam cümleleriyle değil; tabağın içini dolduran ürün çeşitliliği, çikolata-meyve dengesi ve masada vakit geçirmeye uygun kafe atmosferiyle cevap vermeye çalışıyor. Çünkü iyi bir waffle deneyimi yalnızca hamurun üzerine sos dökmek değil. Sıcak hamur, doğru çikolata, taze meyve, içecek eşleşmesi ve rahat oturulan bir ortam aynı anda çalıştığında o tatlı gerçekten akılda kalıyor.