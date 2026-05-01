article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bahçelerde Kartonla Doğal İlaçsız Dönem Başlıyor: Yabani Ot Derdini Kökünden Çözüyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 11:01

Bahçe bakımında en maliyetli ve yorucu süreçlerden biri kabul edilen yabani otlarla mücadelede, 'sheet mulching' olarak isimlendirilen katmanlı malçlama yöntemi ekolojik bir alternatif sunuyor. Uzman görüşlerine göre, basit bir karton parçasının güneş ışığını tamamen kesmesi otların büyüme döngüsünü kalıcı olarak durdurabiliyor. Işıktan mahrum kalan yabani bitkiler zamanla zayıflayarak yok olurken, toprak yüzeyinde oluşturulan bu koruyucu tabaka yeni tohumların filizlenmesine de imkan tanımıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

https://agrilifetoday.tamu.edu/2026/0...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğru uygulama adımları yöntemin başarısını doğrudan etkiliyor

Sürecin verimli ilerlemesi adına öncelikle mevcut yabani otların yüzeysel temizliğinin yapılması tavsiye ediliyor. Temizlik işleminin ardından düzleştirilmiş karton parçaları, toprak üzerinde hiç boşluk kalmayacak şekilde istifleniyor. Kartonların rüzgardan etkilenmemesi ve toprağa tam uyum sağlaması amacıyla ıslatılması işlemi kritik önem taşıyor. Son aşamada kartonların üzerine eklenen kompost veya doğal malç tabakası, hem görsel bir düzen sağlıyor hem de nem dengesini koruyarak verimi üst seviyeye taşıyor.

Karton katmanları toprak yapısını organik açıdan zenginleştiriyor

Bu yöntem yalnızca bir yabani ot bastırma aracı değil, aynı zamanda toprak kalitesini artıran bir rehabilitasyon süreci olarak görülüyor. Toprakla temas eden kartonlar zaman içerisinde çözünerek organik maddeye dönüşüyor ve başta yer solucanları olmak üzere faydalı canlı popülasyonunu destekliyor. Ancak uygulayıcıların; su drenajını ve hava akışını engellememek adına tabaka kalınlığına dikkat etmesi, ayrıca kimyasal içerikli, boyalı veya plastik bantlı kartonlardan kesinlikle kaçınması gerekiyor.

Stratejik yerleşim ile ışık sızıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor

Uzmanlar, kartonların birbirinin üzerine binecek şekilde yerleştirilmesinin, ışık sızıntısını engellemek adına en temel kural olduğunu vurguluyor. Tek yıllık otlarda yüksek başarı oranı yakalanırken, çok yıllık ve güçlü kök yapısına sahip bitkilerde yöntemin düzenli kontrollerle desteklenmesi büyük önem arz ediyor. Çevre dostu ve ekonomik bir çözüm niteliği taşıyan bu uygulama, sürdürülebilir tarım teknikleri arasında ön plana çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın