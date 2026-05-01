Bahçelerde Kartonla Doğal İlaçsız Dönem Başlıyor: Yabani Ot Derdini Kökünden Çözüyor

Bu yöntem yalnızca bir yabani ot bastırma aracı değil, aynı zamanda toprak kalitesini artıran bir rehabilitasyon süreci olarak görülüyor. Toprakla temas eden kartonlar zaman içerisinde çözünerek organik maddeye dönüşüyor ve başta yer solucanları olmak üzere faydalı canlı popülasyonunu destekliyor. Ancak uygulayıcıların; su drenajını ve hava akışını engellememek adına tabaka kalınlığına dikkat etmesi, ayrıca kimyasal içerikli, boyalı veya plastik bantlı kartonlardan kesinlikle kaçınması gerekiyor.