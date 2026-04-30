İstanbul'da Denizin Dibinde Keşfedildi: Bilim İnsanları "Mucizevi" Diyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 17:33

İstanbul’un yoğun sanayi ve kentleşme baskısı altında bulunan Tuzla sahillerinde, doğanın tüm zorluklara karşı sergilediği hayatta kalma mücadelesine dair çarpıcı bir bulguya ulaşıldı. Yapılan bilimsel dalışlar neticesinde, Kuzey Marmara kıyılarında nadiren rastlanan sağlıklı bir pina ve deniz çayırı ekosistemi tespit edildi. Sadece 50-100 metrekarelik sınırlı bir alana sıkışmış olan bu habitat, bilim insanları tarafından bölgedeki endüstriyel yüke rağmen varlığını koruması sebebiyle 'mucizevi' bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Nesli tehlike altında bulunan pinalar Marmara Denizi’ni son sığınak olarak kullanıyor

Akdeniz havzasının en büyük iki kabuklu canlısından biri olan pinalar, 120 santimetreye ulaşan boyları ve 50 yılı bulan ömürleriyle ekosistemin en kritik aktörleri arasında yer alıyor. 2016 ile 2019 yılları arasında Cebelitarık’tan Çanakkale Boğazı’na kadar tüm Akdeniz popülasyonunu yok olma noktasına getiren ölümcül parazit salgınına karşın, Marmara Denizi bu türün dünyadaki tek sağlıklı kalesi haline geldi. Tuzla’da saptanan popülasyon, türün devamlılığı açısından stratejik bir önem arz ediyor.

Deniz suyu kalitesini artıran biyolojik filtreler doğal arıtma görevi üstleniyor

Pinalar saatte yaklaşık 6 litre deniz suyunu filtre etme yetenekleri sayesinde suyun berraklığını ve kalitesini doğrudan etkiliyor. Müsilaj gibi çevresel felaketlerle mücadelede doğal bir bariyer işlevi gören bu canlılar, kıyı şeridinden 60 metre derinliğe kadar olan bölgelerde ekosistem sağlığını destekliyor. Tuzla'daki dar alanda hem genç hem de yetişkin bireylerin bir arada bulunması, bölgedeki biyolojik döngünün halen aktif olduğunu ve yeni nesillerin sisteme katıldığını kanıtlıyor.

Koruma altına alınan bölgede kurulacak istasyonla çevresel değişimler anlık izleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğinde yürütülen 'PİNA-İZ' ve 'ÇAYIR-İZ' projeleri kapsamında, keşfedilen bu alan mercek altına alınıyor. Bölgede kurulacak olan izleme istasyonu vasıtasıyla pinaların büyüme süreçleri, deniz çayırlarının yayılım hızı ve suyun sıcaklık, tuzluluk, ışık geçirgenliği gibi parametreleri düzenli olarak kayıt altına alınıyor. Deniz çayırlarının bulunduğu alanların, bulunmayanlara oranla 40 kat daha fazla biyolojik çeşitlilik barındırması, bu mikro-habitatın korunmasını zorunlu kılıyor.

Bilim insanları sanayi baskısına rağmen ekosistemin direnç göstermesini önemsiyor

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Sarı, Tuzla gibi ağır sanayi ve yoğun yerleşimin merkezindeki bir noktada böyle sağlıklı bir yapının bulunmasının Marmara Denizi’nin geleceği adına büyük bir umut vaat ettiğini vurguluyor. Kıyı dolguları, kirlilik ve insan faaliyetlerine rağmen habitatın yaşamda ısrar etmesi, deniz koruma stratejilerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
