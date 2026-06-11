%100 Müzik Sunar: İngiliz Rock Devi Kasabian İstanbul’u Sallamaya Geliyor!
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%100 Müzik katkılarıyla Kasabian, Two Door Cinema Club, Chezile, The Away Days ve ARKADAŞ, Pozitif Vibrations kapsamında 13 Haziran Cumartesi Bonus Parkorman’da buluşuyor!
Alternatif rock’tan çağdaş caza, global pop’tan psychedelic folk’a uzanan geniş bir seçkiyle Pozitif Müzik, 2026 sezonunda şehrin ritmini yeniden belirliyor. %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşen konser ve festivaller; yaz boyunca binlerce müzikseveri aynı sahnede buluştururken, her etkinlik kendi atmosferini, topluluğunu ve hikâyesini yaratıyor.
Yazın Büyük Buluşmaları: Pozitif Vibrations
13 Haziran'da sahne onların: Kasabian!
İstanbul'da hafızalardan silinmeyecek bir rock şölenine hazır olun!
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