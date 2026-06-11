%100 Müzik Sunar: İngiliz Rock Devi Kasabian İstanbul’u Sallamaya Geliyor!

'Club Foot', 'Fire', 'Underdog' ve 'Shoot the Runner' gibi kitleleri peşinden sürükleyen ikonik parçalarıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Kasabian, 13 Haziran'da hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni dönem şarkılarını Türk dinleyicisi için seslendirecek. %100 Müzik katkılarıyla hayata geçen bu konser, rock müzik tutkunları için yılın en önemli müzik olaylarından biri olmaya aday.

Yazın açıkhava heyecanından sonbaharın yoğun konser atmosferine uzanan 2026 sezonunda Pozitif Müzik; farklı türleri ve farklı toplulukları aynı sahne etrafında buluşturmaya devam ediyor. Her konserin kendi hikâyesini yarattığı bu sezon, yalnızca canlı performanslardan değil; birlikte hissedilen anlardan ve şehirle kurulan yeni bağlardan oluşuyor.

2026 boyunca gerçekleşecek tüm etkinlikler, %100 Müzik katkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor.