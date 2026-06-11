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%100 Müzik Sunar: İngiliz Rock Devi Kasabian İstanbul’u Sallamaya Geliyor!

%100 Müzik Sunar: İngiliz Rock Devi Kasabian İstanbul’u Sallamaya Geliyor!

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Onedio Content - Onedio Editörü
11.06.2026 - 13:00
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%100 Müzik katkılarıyla Kasabian, Two Door Cinema Club, Chezile, The Away Days ve ARKADAŞ, Pozitif Vibrations kapsamında 13 Haziran Cumartesi Bonus Parkorman’da buluşuyor!

Alternatif rock’tan çağdaş caza, global pop’tan psychedelic folk’a uzanan geniş bir seçkiyle Pozitif Müzik, 2026 sezonunda şehrin ritmini yeniden belirliyor. %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşen konser ve festivaller; yaz boyunca binlerce müzikseveri aynı sahnede buluştururken, her etkinlik kendi atmosferini, topluluğunu ve hikâyesini yaratıyor.

Yazın Büyük Buluşmaları: Pozitif Vibrations

Yazın Büyük Buluşmaları: Pozitif Vibrations

İstanbul’un konser takvimine damga vuran seri Pozitif Vibrations, bu yıl Bonus Parkorman’da müziğin farklı seslerini bir araya getiriyor. Açıkhava konser kültürünü güçlü sahne prodüksiyonları ve büyük buluşmalarla yeniden şekillendiren seri, %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşiyor.

13 Haziran'da sahne onların: Kasabian!

13 Haziran'da sahne onların: Kasabian!

Britanya alternatif rock sahnesinin en güçlü canlı performans gruplarından Kasabian, enerjisi yüksek sahne şovuyla Pozitif Vibrations kapsamında Bonus Parkorman sahnesine geliyor. Yıllardır festival kültürünün en önemli isimlerinden biri olan grup, İstanbul’da yaz sezonunun en büyük buluşmalarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da hafızalardan silinmeyecek bir rock şölenine hazır olun!

İstanbul'da hafızalardan silinmeyecek bir rock şölenine hazır olun!

'Club Foot', 'Fire', 'Underdog' ve 'Shoot the Runner' gibi kitleleri peşinden sürükleyen ikonik parçalarıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Kasabian, 13 Haziran'da hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni dönem şarkılarını Türk dinleyicisi için seslendirecek. %100 Müzik katkılarıyla hayata geçen bu konser, rock müzik tutkunları için yılın en önemli müzik olaylarından biri olmaya aday.

Yazın açıkhava heyecanından sonbaharın yoğun konser atmosferine uzanan 2026 sezonunda Pozitif Müzik; farklı türleri ve farklı toplulukları aynı sahne etrafında buluşturmaya devam ediyor. Her konserin kendi hikâyesini yarattığı bu sezon, yalnızca canlı performanslardan değil; birlikte hissedilen anlardan ve şehirle kurulan yeni bağlardan oluşuyor.

2026 boyunca gerçekleşecek tüm etkinlikler, %100 Müzik katkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor.

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