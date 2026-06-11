Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Dikkat: Telefon Tamircisi Kılığında Aktivasyon Kodu Gönderiyorlar

'Babam aradı az önce. Bir sosyal medya üzerinden aradı, normal telefonumdan aramadı. 'Selinciğim sen neredesin?' 'Aaa' dedim 'Bir şey oldu.' 'Evdeyim baba, bir şey mi oldu?' dedim. 'Beni' dedi 'Birisi aradı.' Bakın şimdi olay burada başlıyor, dolandırıcılığa bakın. 'Beni birisi aradı' dedi, ismini vermiş işte. 'Alo, şöyle şöyle, Selin'in babası mısınız?' Babam demiş 'Evet.' 'Selin'in telefonu kırıldı ben telefoncu. Selin'in telefonu kırıldı, ekranını yaptık ama telefonunu aktive edebilmemiz için kod gelmesi gerekiyor. Size yollayacağız kodu. Size yolladığımız aktivasyon kodunu onaylayabilir misiniz?' deyip babamın cep telefonunu arıyorlar. Babam da şimdi ben yediğim yemeğe kadar gün içinde babama anlattığım için, hani uyandım, uyuyordum, saati bile bilir, anlattığım için telefoncuya gitmediğimi biliyor. Diyor ki, 'Selin'in mi telefonu ekranı kırıldı? Selin hiç yaptırmasın, ben bir Selin'le görüşeyim, size geri döneceğim' diyor. Pat, o sırada nakka kapatıyorlar. O sırada beni aradı işte, 'Baba' dedim 'Yok, telefoncuyla bir işim yok.' 'Hani o da şey soruyor, birini benim ismimle referans alarak beni mi yolladın telefoncuya acaba?' 'Hayır' dedim, 'Çevremde telefonunu yaptıran kimse de yok, ben evdeyim yani.' Sonra babam o telefonu geri arıyor ve bilin bakalım ne? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Babama bir SMS gelmiş ama, 'Telefonunuzu yeniden başlatmak için aktivasyon linkine tıklayınız' diye. Babam cahil bir insan olsa, bir anlık dalgınlığına gelse ya da benim gibi her şeyi anlatan bir evladı olmasa, 'Belki de doğrudur' deyip ona tıklayacak ve dolandırılmanın tabii ki de haddi hesabı yok biliyorsunuz. Siz bu kadar bilgiye, bu kadar çabuk nasıl ulaşabiliyorsunuz ya? Yani tamam panel dedik, onu dedik, bunu dedik ama yani bu kadar artık bence dolandırıcılıkta gerçekten çığır açmak ya.'