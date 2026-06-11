Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Dikkat: Telefon Tamircisi Kılığında Aktivasyon Kodu Gönderiyorlar
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Telefon dolandırıcıların her gün yeni bir yöntem bulmasına şahit oluyoruz. Üstelik bu yöntemler en dikkatli insanı bile avlayabilecek kurguda olabiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da babasına yapılan dolandırıcılık girişimini anlattı. Bu yeni yöntemde dolandırıcılar kurbanlarının aile bilgilerine panel yoluyla ulaşıyor ve insanların yakınlarını o kişinin telefonunun bozulduğuna inandırıp telefon tamircisi gibi konuşuyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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