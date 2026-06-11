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Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Dikkat: Telefon Tamircisi Kılığında Aktivasyon Kodu Gönderiyorlar

Dolandırıcıların Yeni Yöntemine Dikkat: Telefon Tamircisi Kılığında Aktivasyon Kodu Gönderiyorlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2026 - 13:29
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Telefon dolandırıcıların her gün yeni bir yöntem bulmasına şahit oluyoruz. Üstelik bu yöntemler en dikkatli insanı bile avlayabilecek kurguda olabiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da babasına yapılan dolandırıcılık girişimini anlattı. Bu yeni yöntemde dolandırıcılar kurbanlarının aile bilgilerine panel yoluyla ulaşıyor ve insanların yakınlarını o kişinin telefonunun bozulduğuna inandırıp telefon tamircisi gibi konuşuyor.

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Paylaşım şöyleydi:

'Babam aradı az önce. Bir sosyal medya üzerinden aradı, normal telefonumdan aramadı. 'Selinciğim sen neredesin?' 'Aaa' dedim 'Bir şey oldu.' 'Evdeyim baba, bir şey mi oldu?' dedim. 'Beni' dedi 'Birisi aradı.' Bakın şimdi olay burada başlıyor, dolandırıcılığa bakın. 'Beni birisi aradı' dedi, ismini vermiş işte. 'Alo, şöyle şöyle, Selin'in babası mısınız?' Babam demiş 'Evet.' 'Selin'in telefonu kırıldı ben telefoncu. Selin'in telefonu kırıldı, ekranını yaptık ama telefonunu aktive edebilmemiz için kod gelmesi gerekiyor. Size yollayacağız kodu. Size yolladığımız aktivasyon kodunu onaylayabilir misiniz?' deyip babamın cep telefonunu arıyorlar. Babam da şimdi ben yediğim yemeğe kadar gün içinde babama anlattığım için, hani uyandım, uyuyordum, saati bile bilir, anlattığım için telefoncuya gitmediğimi biliyor. Diyor ki, 'Selin'in mi telefonu ekranı kırıldı? Selin hiç yaptırmasın, ben bir Selin'le görüşeyim, size geri döneceğim' diyor. Pat, o sırada nakka kapatıyorlar. O sırada beni aradı işte, 'Baba' dedim 'Yok, telefoncuyla bir işim yok.' 'Hani o da şey soruyor, birini benim ismimle referans alarak beni mi yolladın telefoncuya acaba?' 'Hayır' dedim, 'Çevremde telefonunu yaptıran kimse de yok, ben evdeyim yani.' Sonra babam o telefonu geri arıyor ve bilin bakalım ne? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Babama bir SMS gelmiş ama, 'Telefonunuzu yeniden başlatmak için aktivasyon linkine tıklayınız' diye. Babam cahil bir insan olsa, bir anlık dalgınlığına gelse ya da benim gibi her şeyi anlatan bir evladı olmasa, 'Belki de doğrudur' deyip ona tıklayacak ve dolandırılmanın tabii ki de haddi hesabı yok biliyorsunuz. Siz bu kadar bilgiye, bu kadar çabuk nasıl ulaşabiliyorsunuz ya? Yani tamam panel dedik, onu dedik, bunu dedik ama yani bu kadar artık bence dolandırıcılıkta gerçekten çığır açmak ya.'

Peki bu yöntem nasıl çalışıyor?

Peki bu yöntem nasıl çalışıyor?

Dolandırıcılar, ailenizden birinin telefon numarasını arayarak kendilerini telefon tamircisi olarak tanıtır ve “telefonunuz tamirde, aktivasyon kodu gerekiyor” diyor.

Sizden veya aile üyesinden gelen kodu ya da “onay” butonuna basmanızı istiyor.

Aynı anda sizin telefonunuza sahte bir “banka/operatör aktivasyon linki” gönderiliyor.

Linke tıkladığınızda veya kodu verdiğinizde, telefonunuza gelen doğrulama kodlarını anında ele geçiriliyor.

Böylece banka hesabınıza, e-posta veya sosyal medya hesaplarınıza kolayca erişip para transferi yapılıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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