Dünyaca Ünlü Şarkıcı LP Türkiye'ye Geliyor: 3 Büyükşehirde Sahne Alacak!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 16:43

Müzik dünyasında kendine has tarzı ve etkileyici ses rengiyle tanınan Laura Pergolizzi, kısa adıyla LP, geniş kapsamlı bir Türkiye turnesi için gün sayıyor. 'Lost on You' isimli parçasıyla küresel ölçekte büyük bir ivme yakalayan ve dijital mecralarda 3 milyar dinlenme barajını aşan sanatçı, Ağustos ayı içerisinde Ankara, İzmir ve İstanbul’daki hayranlarıyla bir araya gelmeyi hedefliyor.

Sanatçının Performans Takvimi Ağustos Ayı Boyunca Üç Farklı Lokasyonu Kapsayacak

Turne programı uyarınca ilk durak 11 Ağustos tarihinde Ankara Cermodern olarak belirlendi. Sanatçı, bu konserin hemen ertesi günü olan 12 Ağustos’ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Türkiye turnesinin son halkasını ise 14 Ağustos tarihinde İstanbul KüçükÇiftlik Park ev sahipliğinde gerçekleşecek performans oluşturacak. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinliklerin bilet satışı, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacak.

Los Angeles Çıkışlı Sanatçı Dünya Yıldızlarına Verdiği Bestelerle Sektörde Öne Çıkacak

Kariyeri süresince 150’den fazla şehirde kapalı gişe konserlere imza atan LP, yalnızca vokal yeteneğiyle değil, aynı zamanda başarılı besteci kimliğiyle de dikkat çekiyor. Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi ikonik isimlerin seslendirdiği pek çok hit parçanın mutfağında yer alan sanatçı, modern müzik endüstrisindeki konumunu bu güçlü referanslarla koruyor.

Konser Repertuvarı Hem Yeni Albüm Çalışmalarını Hem De Unutulmaz Klasikleri Barındıracak

Sanatçı, 2023 yılında müzik piyasasına sunduğu 'Love Lines' albümünde yer alan güncel eserlerini Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşturmayı planlıyor. Yeni şarkıların yanı sıra kariyerine yön veren sevilen klasiklerini de kapsayan geniş bir seçki sunacak olan LP, Türk müzikseverlere yüksek standartlarda bir sahne deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

LP Türkiye Konser Biletleri Ne Kadar, Satışa Çıktı mı? LP Konseri Ne Zaman, Nerede?

Dünya yıldızı LP’nin Türkiye turnesi duyurulduktan sonra hayranları 'LP Türkiye konser biletleri ne kadar, satışa çıktı mı?' sorusunun cevabını merakla beklemeye başladı. 11 Ağustos'ta Ankara, 12 Ağustos'ta İzmir ve 14 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşecek konserlerin biletleri henüz satışa çıkmadı ve resmi bilet fiyatları henüz belli olmadı. Biletlerin 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla satışa sunulmasıyla birlikte fiyat kategorilerinin de netlik kazanması bekleniyor. 

LP Türkiye Konseri Nerede Olacak?

  • 11 Ağustos CerModern, Ankara

  • 12 Ağustos Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir

  • 14 Ağustos KüçükÇiftlik Park, İstanbul

İlginizi çekebilir;

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
