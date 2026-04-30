78 Yaşında Sadece Yürüyüş Yaparak Yeni Keşiflere İmza Attı: Adı Bilime Geçti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 13:05

Muğla’nın sarp arazilerinde ve zengin bitki örtüsünde uzun yıllardır saha çalışmaları yürüten 78 yaşındaki emekli öğretmen ve eczacı Rifat Özdemir, doğa yürüyüşleri sırasında tespit ettiği beş farklı bitki türünün dünya literatürüne girmesini sağladı. Hem Fen Bilgisi öğretmenliği geçmişi hem de eczacılık birikimiyle doğayı gözlemleyen Özdemir, bölgedeki endemik çeşitliliği kayıt altına alarak akademik dünyaya önemli veriler sundu.

Reklam

Emekli eğitimcinin doğa yürüyüşleri bilimsel bir araştırma sürecine dönüştü

Yaklaşık yirmi yıl önce eczacılık mesleğinden emekli olan Özdemir, vaktinin büyük bir bölümünü Muğla çevresindeki dağlarda nadir bitki türlerini fotoğraflayarak geçiriyor. Farklı olduğunu öngördüğü çiçekleri saptayan araştırmacı, bu görselleri alanında uzman akademisyenlere ileterek inceleme sürecini başlatıyor. Uzmanlardan gelen yönlendirmeler doğrultusunda, ilgili bitkinin topraktan çıkış anından tohuma dönüşme evresine kadar olan tüm yaşam döngüsü titizlikle takip edilerek kayıt altına alınıyor.

Akademik incelemeler sonucunda beş yeni türün tescil işlemi tamamlandı

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen detaylı morfolojik incelemeler ve akademik makale yazım süreçlerinin ardından, Özdemir’in bulduğu bitkiler resmen yeni tür olarak kabul edildi. Bu çalışmalar neticesinde; 'Fritillaria ozdemir-elmasii', 'Crocus rifatozdemirii' ve 'Biarum rifatii' gibi isimlerle adlandırılan toplam beş tür, keşifçisinin ismini taşıyarak bilim tarihine geçti. Bu başarının gelecek nesiller için kalıcı bir bilimsel miras teşkil ettiği ifade ediliyor.

Bölge florasına dair hazırlanan eserler gelecek nesillere rehberlik etmeyi hedefliyor

Keşiflerini sadece saha gözlemleriyle sınırlı tutmayan Özdemir, elde ettiği bulguları 'Fethiye Çiçekleri', 'Babadağ Çiçekleri' ve 'Muğla'nın Nadir ve Endemik Çiçekleri' isimli kitaplarda bir araya getirdi. Doğa sevgisini ve bilimsel merakını bu eserler aracılığıyla genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan emekli öğretmen, sağlığı elverdiği müddetçe dağlardaki araştırma faaliyetlerine devam edeceğini belirtiyor.

Bilim insanlarıyla kurulan iş birliği yeni keşiflerin önünü açmaya devam ediyor

Prof. Dr. Osman Erol ve Prof. Dr. Hasan Yıldırım gibi değerli akademisyenlerin desteğiyle yürütülen bu çalışmalar, yerel halkın bilimsel süreçlere katılımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Doğada geçirilen vaktin yaşam kalitesini artırdığını vurgulayan Özdemir, uzmanların rehberliğinde Muğla coğrafyasının gizli kalmış diğer zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
