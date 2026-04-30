78 Yaşında Sadece Yürüyüş Yaparak Yeni Keşiflere İmza Attı: Adı Bilime Geçti

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen detaylı morfolojik incelemeler ve akademik makale yazım süreçlerinin ardından, Özdemir’in bulduğu bitkiler resmen yeni tür olarak kabul edildi. Bu çalışmalar neticesinde; 'Fritillaria ozdemir-elmasii', 'Crocus rifatozdemirii' ve 'Biarum rifatii' gibi isimlerle adlandırılan toplam beş tür, keşifçisinin ismini taşıyarak bilim tarihine geçti. Bu başarının gelecek nesiller için kalıcı bir bilimsel miras teşkil ettiği ifade ediliyor.