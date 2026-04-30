"Dünyanın Çatısı" Olarak Biliniyor: İnsanlar Yüzünden Rengi Yeşile Boyanıyor

Dünyanın en yüksek zirvelerine ev sahipliği yapan Himalayalar, alışılagelmiş beyaz örtüsünü kaybederek şaşırtıcı bir değişimle karşı karşıya kaldı. Son yirmi yılı kapsayan uydu verileri, 'Dünyanın Çatısı' olarak bilinen bu devasa sıradağların giderek yeşillendiğini ortaya koydu. İklim krizinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendirilen bu değişim, bitki örtüsünün her yıl ortalama yedi metre daha yukarı tırmanarak, daha önce sadece buz ve kayaların hüküm sürdüğü alanları ele geçirmesine yol açtı.

