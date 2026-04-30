"Dünyanın Çatısı" Olarak Biliniyor: İnsanlar Yüzünden Rengi Yeşile Boyanıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 11:29

Dünyanın en yüksek zirvelerine ev sahipliği yapan Himalayalar, alışılagelmiş beyaz örtüsünü kaybederek şaşırtıcı bir değişimle karşı karşıya kaldı. Son yirmi yılı kapsayan uydu verileri, 'Dünyanın Çatısı' olarak bilinen bu devasa sıradağların giderek yeşillendiğini ortaya koydu. İklim krizinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendirilen bu değişim, bitki örtüsünün her yıl ortalama yedi metre daha yukarı tırmanarak, daha önce sadece buz ve kayaların hüküm sürdüğü alanları ele geçirmesine yol açtı.

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
Bitki sınırı her geçen yıl daha yüksek rakımlara ulaşıyor

Exeter Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, Hindistan’ın Ladakh bölgesinden Bhutan’a kadar uzanan devasa bir hattı mercek altına aldı. 1999 ve 2022 yılları arasındaki analizler, alp bitki örtüsünün sınırının tüm bölgelerde istikrarlı bir şekilde yükseldiğini kanıtladı. Bu dikey göçün hızı bölgeden bölgeye farklılık gösterirken; Everest çevresindeki Khumbu bölgesi en yavaş değişimi kaydetti, Nepal’in Mantang bölgesi ise yeşillenme hızında başı çekti.

Isınan toprak yapısı yeni ekosistemlerin oluşmasına zemin hazırlıyor

Himalayalar, küresel ortalamadan çok daha hızlı ısınan bir bölge olarak dikkat çekti. Artan sıcaklıklar kar örtüsünü inceltirken, toprağın daha uzun süre gün ışığıyla buluşmasına olanak tanıdı. Uzayan büyüme sezonu, zorlu koşullara dayanıklı yeni bitki türlerinin yüksek rakımlarda kök salmasını sağladı. Ancak bu süreç sadece yeşillenmekle sınırlı kalmadı; Bhutan gibi bazı bölgelerde 'sararma' eğilimleri de gözlemlendi. Bu durum, yerli bitki topluluklarının yerini farklı ekolojik özelliklere sahip türlerin aldığına dair önemli bir işaret sayıldı.

Değişen bitki örtüsü bölgedeki su güvenliğini tehdit ediyor

Zirvelerdeki bu ekolojik kayma, sadece görsel bir değişim değil, aynı zamanda hayati bir risk barındırdı. Asya genelinde milyonlarca insanın su ihtiyacını karşılayan dev nehirlerin kaynağı olan Himalayalar'da bitki örtüsünün yayılması, su döngüsünü doğrudan etkiledi. Bitkilerin; karın tutulma biçimini, toprak nemini ve suyun akış düzenini değiştirerek bölgedeki su güvenliğini tehlikeye atabileceği öngörüldü.

Himalayalar iklimsel değişimlere hızlı tepki veren canlı bir mekanizma özelliği taşıyor

Araştırmacılar, Himalayalar’ın donmuş ve durağan bir yapı olmadığını, aksine iklimsel değişimlere süratle tepki veren canlı bir sistem olduğunu vurguladı. Bu dinamik yapının uzun vadeli takibi, sadece dağ ekosistemini korumak için değil, aşağı havzalarda yaşayan milyarlarca insanın geleceğini planlamak adına da kritik bir önem kazandı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
