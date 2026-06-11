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TRT'nin Dünya Kupası Maçlarını 4K Yayınlamayacak Olması Tepkilerin Odağında

etiket TRT'nin Dünya Kupası Maçlarını 4K Yayınlamayacak Olması Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2026 - 16:01
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Heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası maçları uzun yıllardır olduğu gibi yine TRT'de yayınlanacak. Ancak TRT yayınları 2018 ve 2022'deki kupaların aksine 4K çözünürlük ve Dolby Atmos uyumlu olmayacak. 24 sene ardından gidilen ilk turnuvanın yıllar öncesinin teknolojisine göre yayınlanacak olması sosyal medyada tepki çekti.

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Yayınlanan listeye göre pek çok ülkenin aksine Türkiye yayınları 1080p kalitesinde olacak.

Yayınlanan listeye göre pek çok ülkenin aksine Türkiye yayınları 1080p kalitesinde olacak.

Maliyetlerin yüksek olmasından ötürü yayınların 4K formatında yayınlanmayacak olması sosyal medyada büyük tepki çekti. Pek çok vergi kaleminde de ödeme yapılan kurumun 2018 ve 2022'nin aksine eski teknolojiyle yayın yapacak olması eleştirildi.

Tepkiler şöyle:

Tepkiler şöyle:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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