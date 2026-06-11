TRT'nin Dünya Kupası Maçlarını 4K Yayınlamayacak Olması Tepkilerin Odağında
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Heyecanla beklenen 2026 Dünya Kupası maçları uzun yıllardır olduğu gibi yine TRT'de yayınlanacak. Ancak TRT yayınları 2018 ve 2022'deki kupaların aksine 4K çözünürlük ve Dolby Atmos uyumlu olmayacak. 24 sene ardından gidilen ilk turnuvanın yıllar öncesinin teknolojisine göre yayınlanacak olması sosyal medyada tepki çekti.
2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
00 Gün
:
04 Saat
:
44 Dakika
:
27 Saniye
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4. Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
13 Haziran 01:00
USA
-
PAR
14 Haziran 04:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 19:00
USA
-
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayınlanan listeye göre pek çok ülkenin aksine Türkiye yayınları 1080p kalitesinde olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler şöyle:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın