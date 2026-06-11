ABD Başkanı Donald Trump Bu Geceyi İşaret Etti: "Harg Adası’nı Alacağız"
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ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmazken, dün akşam saatlerinde ABD, İran’ı yeniden bombalamaya başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıların bu gece şiddetleneceğini söyledi ve İran petrolü için kritik noktalarından biri olan Harg Adası’nda kontrolü ele alacaklarını iddia etti.
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Orta Doğu’da yaşanan savaşta barış görüşmeleri hayal kırıklığı ile sona ererken, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları yeniden başladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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