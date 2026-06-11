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ABD Başkanı Donald Trump Bu Geceyi İşaret Etti: "Harg Adası’nı Alacağız"

ABD Başkanı Donald Trump Bu Geceyi İşaret Etti: "Harg Adası’nı Alacağız"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 16:19
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ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmazken, dün akşam saatlerinde ABD, İran’ı yeniden bombalamaya başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıların bu gece şiddetleneceğini söyledi ve İran petrolü için kritik noktalarından biri olan Harg Adası’nda kontrolü ele alacaklarını iddia etti.

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Orta Doğu’da yaşanan savaşta barış görüşmeleri hayal kırıklığı ile sona ererken, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları yeniden başladı.

Orta Doğu’da yaşanan savaşta barış görüşmeleri hayal kırıklığı ile sona ererken, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları yeniden başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin bu gece İran’a yönelik yeni ve çok sert saldırılar düzenleyeceğini belirterek, “İran’ın en büyük petrol ihracat terminali olan Harg Adası ile diğer enerji altyapılarının kontrol altına alınacağını” öne sürdü. Trump, ABD’nin İran’ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde kontrol sağlayacağını savundu.

Trump şu ifadeleri kullandı:

ABD, bu gece İran’ı (donanması, hava kuvvetleri, radar sistemleri, uçaksavar savunması ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük bölümü ortadan kalkmış olan İran’ı) çok sert bir şekilde vuracak! Çok uzak olmayan bir gelecekte ise İran’ın en büyük petrol ihracat terminali olan Harg Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını kontrol altına alacağız. Venezuela’da yaptığımız gibi İran’ın petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü üstleneceğiz. Bu model, Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri için son derece başarılı sonuçlar verdi.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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