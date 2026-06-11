ABD Başkanı Donald Trump Bu Geceyi İşaret Etti: "Harg Adası’nı Alacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin bu gece İran’a yönelik yeni ve çok sert saldırılar düzenleyeceğini belirterek, “İran’ın en büyük petrol ihracat terminali olan Harg Adası ile diğer enerji altyapılarının kontrol altına alınacağını” öne sürdü. Trump, ABD’nin İran’ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde kontrol sağlayacağını savundu.

Trump şu ifadeleri kullandı:

“ABD, bu gece İran’ı (donanması, hava kuvvetleri, radar sistemleri, uçaksavar savunması ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük bölümü ortadan kalkmış olan İran’ı) çok sert bir şekilde vuracak! Çok uzak olmayan bir gelecekte ise İran’ın en büyük petrol ihracat terminali olan Harg Adası’nı ve diğer petrol altyapı noktalarını kontrol altına alacağız. Venezuela’da yaptığımız gibi İran’ın petrol ve doğalgaz piyasalarının tam kontrolünü üstleneceğiz. Bu model, Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri için son derece başarılı sonuçlar verdi.”