Karadeniz’de Bekleyen Sessiz Ölüm Tehlikesi: 4 İldeki Vatandaşlar İçin Uyarı Yapıldı
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Yaz aylarında çok sayıda boğulma vakasına müdahale eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Karadeniz’de yaşanan tip akıntısının en iyi yüzücüleri bile zorlayacağını ve bu sebeple dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özkaya, Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın Karadeniz sahillerine geldiğinde ekstra önlemler alması gerektiğini de belirtti.
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Türkiye’de her yıl yaklaşık bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor.
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“En iyi yüzücüler bile zorlanabilir”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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