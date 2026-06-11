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Karadeniz’de Bekleyen Sessiz Ölüm Tehlikesi: 4 İldeki Vatandaşlar İçin Uyarı Yapıldı

Karadeniz’de Bekleyen Sessiz Ölüm Tehlikesi: 4 İldeki Vatandaşlar İçin Uyarı Yapıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 15:29
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Yaz aylarında çok sayıda boğulma vakasına müdahale eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Karadeniz’de yaşanan tip akıntısının en iyi yüzücüleri bile zorlayacağını ve bu sebeple dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özkaya, Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın Karadeniz sahillerine geldiğinde ekstra önlemler alması gerektiğini de belirtti.

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Türkiye’de her yıl yaklaşık bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık bin kişi boğulma nedeniyle hayatını kaybediyor.

Her yıl Türkiye’de 600 ila bin kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, daha fazla kişinin ise boğulma tehlikesi geçirerek son anda kurtulduğunu söyledi. Boğulma vakalarının en sık 1 ile 24 yaş arasındaki bireylerde görüldüğünü ifade eden Özkaya, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz kıyılarında riskin arttığını vurguladı.

Özellikle hafta sonlarında Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın Karadeniz sahillerine geldiğini kaydeden Özkaya, “Hafta içinin stresini çocukları ve aileleriyle atmak isteyen vatandaşlarımız, çoğu zaman dalgalı ve rüzgârlı hava şartlarını göz ardı ederek denize giriyor. Bu durum ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor.” dedi.

“En iyi yüzücüler bile zorlanabilir”

“En iyi yüzücüler bile zorlanabilir”

Karadeniz’de sık görülen rip akıntısının büyük risk oluşturduğunu belirten Özkaya, “Karadeniz tabanında oluşan ters akıntılar, en iyi yüzücüyü bile denizin içine çekebilir ve boğulma tehlikesi oluşturabilir. Son yıllarda hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, sertleşen hava akımları, rüzgâr ve dalga oluşumunu artırarak denizi daha tehlikeli hale getiriyor.” diye konuştu.

Boğulmaların çoğu zaman sessiz gerçekleştiğine dikkat çeken Özkaya, İngiltere Kraliyet Ulusal Filika Enstitüsü’nün (RNLI) verilerine göre insanların boğulmanın filmlerdeki gibi gürültülü ve fark edilir şekilde gerçekleştiğini düşündüğünü, ancak gerçekte durumun çok farklı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şevket Özkaya, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için şu tavsiyelerde bulundu:

“Su kenarında asla yalnız bulunulmamalı, cankurtaran bulunan bölgelerde aile ve arkadaşlarla birlikte yüzülmeli. Çocuklar su kenarında mutlaka yetişkin gözetiminde olmalı. Suya düşen veya yüzerken yorulan kişiler panik yapmadan sırt üstü durarak yardım istemeli. Böyle bir durumla karşılaşanlar ise yüzebilen bir cismi kişiye doğru atmalı. Kıyıdan fazla uzaklaşılmamalı, boyu aşan derinliklere girilmemeli ve sahile paralel yüzülmeli.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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