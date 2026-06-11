Karadeniz’de Bekleyen Sessiz Ölüm Tehlikesi: 4 İldeki Vatandaşlar İçin Uyarı Yapıldı

Her yıl Türkiye’de 600 ila bin kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, daha fazla kişinin ise boğulma tehlikesi geçirerek son anda kurtulduğunu söyledi. Boğulma vakalarının en sık 1 ile 24 yaş arasındaki bireylerde görüldüğünü ifade eden Özkaya, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz kıyılarında riskin arttığını vurguladı.

Özellikle hafta sonlarında Amasya, Tokat, Sivas ve Çorum gibi çevre illerden çok sayıda vatandaşın Karadeniz sahillerine geldiğini kaydeden Özkaya, “Hafta içinin stresini çocukları ve aileleriyle atmak isteyen vatandaşlarımız, çoğu zaman dalgalı ve rüzgârlı hava şartlarını göz ardı ederek denize giriyor. Bu durum ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor.” dedi.