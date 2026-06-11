Yasaklı Madde Operasyonunda Oğlu İçin Gözaltı Kararı Verilen CHP Milletvekili Adnan Beker’den Açıklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde operasyonunda CHP Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verilmişti. CHP’li vekil, oğlu hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve “Firari olması söz konusu olamaz. Derhal emniyete gidip üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.
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Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonlarına bu sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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