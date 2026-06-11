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Yasaklı Madde Operasyonunda Oğlu İçin Gözaltı Kararı Verilen CHP Milletvekili Adnan Beker’den Açıklama

Yasaklı Madde Operasyonunda Oğlu İçin Gözaltı Kararı Verilen CHP Milletvekili Adnan Beker’den Açıklama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 13:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı madde operasyonunda CHP Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verilmişti. CHP’li vekil, oğlu hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve “Firari olması söz konusu olamaz. Derhal emniyete gidip üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.

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Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonlarına bu sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonlarına bu sabah saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Ankara’nın tanınmış müteahhitlerinden CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı iptal edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yakınındaki isimlerden biri olan Milletvekili Adnan Beker, yaptığı açıklama ile oğlunun herhangi bir yasaklı madde kullanmadığını ifade etti.

Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.

Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.

Sürecin takipçisi olacağım.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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