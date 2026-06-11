Yasaklı Madde Operasyonunda Oğlu İçin Gözaltı Kararı Verilen CHP Milletvekili Adnan Beker’den Açıklama

Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Ankara’nın tanınmış müteahhitlerinden CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı iptal edilen CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yakınındaki isimlerden biri olan Milletvekili Adnan Beker, yaptığı açıklama ile oğlunun herhangi bir yasaklı madde kullanmadığını ifade etti.

“Oğlum Oğuzhan Beker hakkında böyle bir karar verildiğini, evimizde bulunduğumuz sırada hem kendisi hem de ben sosyal medya üzerinden öğrendik.

Firari olması söz konusu olamaz. Derhâl emniyete giderek üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.

İddia konusu olan uyuşturucu maddeyi ne kendisi kullanmıştır ne de herhangi bir kişiye kullandırmıştır.

Sürecin takipçisi olacağım.”