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Ali Efe Bezci Kimdir, Kaç Yaşında? İş İnsanı Ali Efe Bezci Neden Gözaltına Alındı?

Ali Efe Bezci Kimdir, Kaç Yaşında? İş İnsanı Ali Efe Bezci Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 11:48
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BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve eski Beşiktaş yöneticisi Ali Efe Bezci, iş dünyasındaki aktif rolü ve tanınmış aile bağlarıyla bilinen genç bir iş insanıdır. Son dönemde ise sanat ile iş dünyasını sarsan geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasıyla kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiş durumdadır. İşte siyasi bağlantılarından genç yaşta elde ettiği kariyer başarılarına kadar Ali Efe Bezci'nin hayatına dair merak edilen tüm detaylar.

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Ali Efe Bezci Kimdir?

Ali Efe Bezci Kimdir?

Ali Efe Bezci, Türk iş insanı, mimar ve spor yöneticisidir. BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Yönetim Kurulu Üyesidir. İnşaat ve gayrimenkul sektöründeki yatırımlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarındaki aktif rolleriyle de tanınmaktadır.

Ali Efe Bezci Kaç Yaşında?

1990 doğumlu olan Ali Efe Bezci, günümüz (2026) itibarıyla 36 yaşındadır.

Ali Efe Bezci Nereli?

Ali Efe Bezci doğma büyüme Ankaralıdır.

Ali Efe Bezci Neden Gözaltına Alındı?

Ali Efe Bezci Neden Gözaltına Alındı?

Ali Efe Bezci, 11 Haziran 2026 sabahı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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