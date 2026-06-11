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Murat Saygı Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Murat Saygı Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.06.2026 - 11:26
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İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında adı gündeme gelen Murat Saygı merak konusu oldu. Televizyon ve yapımcılık sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Murat Saygı'nın soruşturmadaki durumu araştırılırken, kariyeri ve hayatına dair detaylar da yeniden gündeme geldi. Peki Murat Saygı kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı?

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Sosyal medya ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Murat Saygı'nın adının son operasyon kapsamında gündeme gelmesi dikkat çekti.

Sosyal medya ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Murat Saygı'nın adının son operasyon kapsamında gündeme gelmesi dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma çerçevesinde bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilirken, Murat Saygı'nın da adı kamuoyuna yansıyan listede yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 11 Haziran Perşembe sabahı gerçekleştirilen operasyon sonrasında gözler soruşturmanın detaylarına çevrildi. Sabahın erken saatlerinde birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre operasyon kapsamında oyuncu Enis Arıkan, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, iş insanı ve fenomen Selin Ciğerci, müzisyen Ozan Doğulu ve medya dünyasının tanınan isimlerinden Murat Saygı'nın da aralarında bulunduğu toplam 22 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Murat Saygı neden gözaltına alındı?

Murat Saygı neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen isimlerden biri de Murat Saygı oldu. Operasyonla ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamaların beklendiği belirtilirken, soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Murat Saygı kimdir?

Murat Saygı kimdir?

Murat Saygı, Türk televizyon sektörünün en tanınan yöneticileri arasında gösteriliyor. Kariyerine finans ve bankacılık alanında başlayan Saygı, daha sonra medya sektörüne geçiş yaptı. Show TV ve Kanal D gibi Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra MEDYAPIM'ın CEO'su olarak televizyon dünyasındaki etkisini sürdürdü. 

Bugüne kadar birçok başarılı yapımın arkasında bulunan Murat Saygı'nın yönettiği ve yapım süreçlerinde yer aldığı projeler arasında Yasak Elma, Sadakatsiz, Adını Feriha Koydum, Şampiyon ve Kardeş Takımı gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor. 

Murat Saygı'nın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmasa da uzun yıllardır medya sektöründe aktif görev alması nedeniyle deneyimli televizyon yöneticileri arasında gösteriliyor. Ayrıca bir dönem oyuncu ve sunucu Gül Gölge ile yaptığı evlilikle de magazin gündeminde yer almıştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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