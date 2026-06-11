Murat Saygı Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Murat Saygı, Türk televizyon sektörünün en tanınan yöneticileri arasında gösteriliyor. Kariyerine finans ve bankacılık alanında başlayan Saygı, daha sonra medya sektörüne geçiş yaptı. Show TV ve Kanal D gibi Türkiye'nin en büyük televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra MEDYAPIM'ın CEO'su olarak televizyon dünyasındaki etkisini sürdürdü.

Bugüne kadar birçok başarılı yapımın arkasında bulunan Murat Saygı'nın yönettiği ve yapım süreçlerinde yer aldığı projeler arasında Yasak Elma, Sadakatsiz, Adını Feriha Koydum, Şampiyon ve Kardeş Takımı gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor.

Murat Saygı'nın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açık net bir bilgi bulunmasa da uzun yıllardır medya sektöründe aktif görev alması nedeniyle deneyimli televizyon yöneticileri arasında gösteriliyor. Ayrıca bir dönem oyuncu ve sunucu Gül Gölge ile yaptığı evlilikle de magazin gündeminde yer almıştı.