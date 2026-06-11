Murat Saygı Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?
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İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyon kapsamında adı gündeme gelen Murat Saygı merak konusu oldu. Televizyon ve yapımcılık sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Murat Saygı'nın soruşturmadaki durumu araştırılırken, kariyeri ve hayatına dair detaylar da yeniden gündeme geldi. Peki Murat Saygı kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı?
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Sosyal medya ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Murat Saygı'nın adının son operasyon kapsamında gündeme gelmesi dikkat çekti.
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Murat Saygı neden gözaltına alındı?
Murat Saygı kimdir?
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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