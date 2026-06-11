Tatlı Seçimlerin Kalbini Ele Veriyor!

Sen insan ilişkilerinde sıcaklık ve samimiyeti her şeyin önünde tutuyorsun. Kalbinin merkezinde sevgi var ve bunu çevrendeki insanlara hissettirmeyi başarıyorsun. İnsanlar senin yanında kendilerini rahat hissediyor çünkü yargılamak yerine anlamaya çalışıyorsun. İlişkilerinde güvene çok önem veriyorsun ve birini hayatına aldığında kolay kolay vazgeçmiyorsun. Kırıldığında içine atsan da sevgiden vazgeçmeyen bir yapın var. Kalbinin en güçlü yanı, her şeye rağmen iyiliğe inanmayı sürdürebilmen.