Kişilik Testi: Karman Seni Nasıl Bulacak?
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Yaptığımız her davranış, verdiğimiz her karar ve hatta bazen söylemediğimiz sözler bile hayata bir iz bırakır. Peki ya karma seni nasıl bulacak? Beklenmedik bir tesadüfle mi, hayatına girecek bir insanla mı, yoksa sana büyük bir ders vererek mi? Bu testte vereceğin cevaplar, karmanın sana ulaşma şeklini ortaya çıkarıyor. Hazırsan sorulara geçelim!
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1. Birine haksızlık yaptığını fark edersen ne yaparsın?
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2. Hayatında en çok neye değer verirsin?
3. Bir sır saklaman gerekse...
4. Sana yapılan bir iyiliği nasıl karşılarsın?
5. Bir hata yaptığında ilk tepkin ne olur?
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6. En çok hangi durum seni rahatsız eder?
7. Hayatında beklenmedik olaylar olduğunda...
8. Bir arkadaşın senden yardım isterse...
9. Bir başarı elde ettiğinde...
10. Sence insanlar değişebilir mi?
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Karman Seni Güzelliklerle Bulacak!
Karman Seni Büyük Bir Dersle Bulacak!
Karman Seni Bir İnsan Aracılığıyla Bulacak!
Karman Seni Hiç Beklemediğin Anda Bulacak!
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