Daha Önce Hiç Testine Göre Takıntılı mısın?
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Herkesin ufak tefek takıntıları vardır. Kimi aynı şeyi defalarca kontrol eder, kimi ise her şeyin tam istediği gibi olmasını ister. Peki senin durumun ne? Bu 'Daha Önce Hiç' testiyle günlük hayattaki davranışlarına bakarak takıntı seviyeni ortaya çıkarıyoruz. Bakalım sen rahat biri misin, yoksa detaylar zihnini ele geçirmiş durumda mı?
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