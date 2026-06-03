Daha Önce Hiç Testine Göre Takıntılı mısın?

Düşüncelerini susturmak senin için pek kolay değil. Bir konu aklına takıldığında onu bütün yönleriyle inceleyebilir, saatlerce hatta günlerce düşünebilirsin. Düzen, kontrol ve kesinlik senin için oldukça önemli kavramlar. Bir şey eksik kaldığında veya istediğin gibi gitmediğinde zihnin hemen devreye giriyor. Bu özellik seni son derece dikkatli, detaycı ve analiz yeteneği yüksek biri haline getiriyor. Ancak aynı zamanda gereksiz yükler taşıyana kadar düşünmene de neden olabiliyor. Çevrendekiler seni titiz ve mükemmeliyetçi biri olarak görüyor. Senin için en önemli şeylerden biri, bazen her şeyi kontrol etmeye çalışmadan da hayatın devam edebileceğini hatırlamak olabilir.