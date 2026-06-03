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Daha Önce Hiç Testine Göre Takıntılı mısın?

Daha Önce Hiç Testine Göre Takıntılı mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 16:01
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Herkesin ufak tefek takıntıları vardır. Kimi aynı şeyi defalarca kontrol eder, kimi ise her şeyin tam istediği gibi olmasını ister. Peki senin durumun ne? Bu 'Daha Önce Hiç' testiyle günlük hayattaki davranışlarına bakarak takıntı seviyeni ortaya çıkarıyoruz. Bakalım sen rahat biri misin, yoksa detaylar zihnini ele geçirmiş durumda mı?

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Sen çok takıntılısın!

Düşüncelerini susturmak senin için pek kolay değil. Bir konu aklına takıldığında onu bütün yönleriyle inceleyebilir, saatlerce hatta günlerce düşünebilirsin. Düzen, kontrol ve kesinlik senin için oldukça önemli kavramlar. Bir şey eksik kaldığında veya istediğin gibi gitmediğinde zihnin hemen devreye giriyor. Bu özellik seni son derece dikkatli, detaycı ve analiz yeteneği yüksek biri haline getiriyor. Ancak aynı zamanda gereksiz yükler taşıyana kadar düşünmene de neden olabiliyor. Çevrendekiler seni titiz ve mükemmeliyetçi biri olarak görüyor. Senin için en önemli şeylerden biri, bazen her şeyi kontrol etmeye çalışmadan da hayatın devam edebileceğini hatırlamak olabilir.

Senin takıntı seviyen çok düşük!

Sen oldukça rahat ve akışına bırakabilen bir insansın. Hayatta her şeyin kontrol edilemeyeceğini kabul etmiş görünüyorsun. Küçük detaylar seni kolay kolay rahatsız etmiyor ve çoğu insanın saatlerce düşündüğü şeyleri kısa sürede geride bırakabiliyorsun. Bu durum seni daha huzurlu ve esnek biri yapıyor. İnsanlar genellikle senin sakin tavrına hayran kalıyor. Ancak bazen fazla rahat olmak bazı detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Yine de genel olarak stresle başa çıkma konusunda oldukça başarılısın. Takıntılar yerine deneyimlere ve anın tadını çıkarmaya odaklanıyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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