Kişilik Testi: Erik mi, Kiraz mı?
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Her insanın enerjisi farklıdır. Kimileri biraz daha cesur, sivri ve sürprizlerle doluyken; kimileri sıcak, neşeli ve girdiği ortamı renklendiren bir yapıdadır. Bu eğlenceli testte vereceğin cevaplar sayesinde karakterinin hangi meyveye daha çok benzediğini ortaya çıkarıyoruz. Bakalım sen erik misin, yoksa kiraz mı?
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