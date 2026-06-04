Kişilik Testi: Erik mi, Kiraz mı?

İlk bakışta biraz mesafeli ya da zor çözülür görünebilirsin ama seni yakından tanıyan insanlar karakterinin ne kadar güçlü olduğunu bilir. Dobra tavrın, net fikirlerin ve gerektiğinde sınırlarını koruyabilmen seni diğerlerinden ayıran en belirgin özelliklerden biridir. Hayatta kimseyi memnun etmek için kendinden ödün vermezsin. Bu yüzden bazen sert bulunsan da insanlar sana güvenir. Çünkü ne düşünüyorsan onu söylersin. Aynı zamanda sürprizlerle dolu bir yapın var. Seni tanıyanlar her zaman yeni bir yönünü keşfetmeye devam eder. Dışarıdan biraz sert görünsen de içinde oldukça duyarlı ve sadık bir taraf saklıdır. Sevdiklerin için elinden geleni yapar, onların yanında olmaktan vazgeçmezsin. Sen karakteri güçlü, iz bırakan ve kolay unutulmayan insanlardansın.