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Psikoloji Testi: Korkuların Seni Ne Kadar Ele Geçirmiş?

Psikoloji Testi: Korkuların Seni Ne Kadar Ele Geçirmiş?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 12:23
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Korkular hayatımızın doğal bir parçası. Kimi zaman bizi korur, kimi zaman ise fark etmeden sınırlarımızı daraltır. Peki senin korkuların hayatını ne kadar etkiliyor? Aldığın kararları, ilişkilerini ve hayata bakışını ne ölçüde yönlendiriyor? Bu testte vereceğin cevaplara göre korkularının hayatındaki etkisini keşfedeceğiz!

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1. Yeni bir ortama tek başına gireceğini öğrendiğinde ne hissedersin?

2. Hata yapma ihtimalin olan bir işe başladığında ne yaparsın?

3. İnsanların seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?

3. İnsanların seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?

4. Gelecekle ilgili düşünürken kendini nasıl hissedersin?

5. Bir karar vermen gerektiğinde genellikle nasıl davranırsın?

5. Bir karar vermen gerektiğinde genellikle nasıl davranırsın?
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6. Beklenmedik bir değişiklik olduğunda ne yaparsın?

6. Beklenmedik bir değişiklik olduğunda ne yaparsın?

7. Birisi mesajına geç cevap verdiğinde ne düşünürsün?

8. Risk almak gerektiğinde nasıl hissedersin?

9. Topluluk önünde konuşman gerekse ne yaparsın?

9. Topluluk önünde konuşman gerekse ne yaparsın?

10. Hayatında kontrol edemediğin şeyler olduğunda ne hissedersin?

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Korkuların seni ele geçirememiş!

Sen korkunun varlığını kabul eden ama onun direksiyona geçmesine izin vermeyen birisin. Hayatında endişeler ve belirsizlikler olsa da bunların seni durdurmasına izin vermiyorsun. Yeni deneyimlere açık olman, hata yapmayı hayatın doğal bir parçası olarak görmen ve sorunlarla yüzleşebilmen dikkat çekiyor. Bu durum korkusuz olduğun anlamına gelmiyor. Asıl gücün, korkularına rağmen hareket edebilmen. Çevrendeki insanlar seni genellikle güçlü, dayanıklı ve özgüvenli biri olarak görüyor. Zor zamanlarda bile çözüm odaklı kalmayı başarabiliyorsun.

Korkuların zaman zaman seni ele geçirebiliyor!

Korkuların zaman zaman seni ele geçirebiliyor!

Genel olarak hayatını yönetebiliyorsun ancak bazı konularda korkularının etkisini hissediyorsun. Özellikle belirsizlikler, hata yapma ihtimali veya insanların düşünceleri seni zaman zaman gereğinden fazla düşündürebiliyor. Buna rağmen çoğu durumda korkularını aşacak gücü buluyorsun. İç dünyanda küçük bir 'ya olursa?' sesi var fakat bu ses hayatını tamamen yönetmiyor. Kendine biraz daha güvenmeyi öğrendiğinde çok daha rahat ve özgür hissedebilirsin.

Korkuların seni çoktan ele geçirmiş!

Sen çoğu zaman olayların olumsuz tarafını düşünmeye eğilimli olabilirsin. Risk almak, yeni adımlar atmak veya belirsizliklerle karşılaşmak sende yoğun bir huzursuzluk yaratabiliyor. Bu nedenle bazı fırsatları kaçırmış ya da bazı kararları ertelemiş olabilirsin. Aslında korkularının altında kendini koruma isteği yatıyor. Ancak bazen bu koruma mekanizması büyüyerek hareket alanını daraltabiliyor. Hayatının birçok alanında daha cesur davranabildiğini fark ettiğinde, düşündüğünden çok daha güçlü olduğunu görebilirsin.

Korkuların hayatını tamamen ele geçirmiş!

Korkular ve endişeler şu sıralar hayatında oldukça büyük bir yer kaplıyor olabilir. Karar verirken, insanlarla iletişim kurarken veya geleceği düşünürken zihnin sık sık olumsuz ihtimallere kayabiliyor. Bu durum enerjini tüketebilir ve potansiyelini tam olarak kullanmanı zorlaştırabilir. Ancak bu sonuç değişmeyecek bir durumu göstermiyor. Tam tersine, şu an yaşadığın zorlukların farkına varman önemli bir başlangıç noktası. Korkularının seni tanımlamasına izin vermek zorunda değilsin. Küçük adımlarla bile hareket etmeye başladığında, düşündüğünden çok daha dayanıklı ve cesur bir tarafın olduğunu keşfedebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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