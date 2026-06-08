Psikoloji Testi: Korkuların Seni Ne Kadar Ele Geçirmiş?

Sen korkunun varlığını kabul eden ama onun direksiyona geçmesine izin vermeyen birisin. Hayatında endişeler ve belirsizlikler olsa da bunların seni durdurmasına izin vermiyorsun. Yeni deneyimlere açık olman, hata yapmayı hayatın doğal bir parçası olarak görmen ve sorunlarla yüzleşebilmen dikkat çekiyor. Bu durum korkusuz olduğun anlamına gelmiyor. Asıl gücün, korkularına rağmen hareket edebilmen. Çevrendeki insanlar seni genellikle güçlü, dayanıklı ve özgüvenli biri olarak görüyor. Zor zamanlarda bile çözüm odaklı kalmayı başarabiliyorsun.