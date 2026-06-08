Psikoloji Testi: Korkuların Seni Ne Kadar Ele Geçirmiş?
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Korkular hayatımızın doğal bir parçası. Kimi zaman bizi korur, kimi zaman ise fark etmeden sınırlarımızı daraltır. Peki senin korkuların hayatını ne kadar etkiliyor? Aldığın kararları, ilişkilerini ve hayata bakışını ne ölçüde yönlendiriyor? Bu testte vereceğin cevaplara göre korkularının hayatındaki etkisini keşfedeceğiz!
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1. Yeni bir ortama tek başına gireceğini öğrendiğinde ne hissedersin?
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2. Hata yapma ihtimalin olan bir işe başladığında ne yaparsın?
3. İnsanların seni eleştirmesi seni nasıl etkiler?
4. Gelecekle ilgili düşünürken kendini nasıl hissedersin?
5. Bir karar vermen gerektiğinde genellikle nasıl davranırsın?
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6. Beklenmedik bir değişiklik olduğunda ne yaparsın?
7. Birisi mesajına geç cevap verdiğinde ne düşünürsün?
8. Risk almak gerektiğinde nasıl hissedersin?
9. Topluluk önünde konuşman gerekse ne yaparsın?
10. Hayatında kontrol edemediğin şeyler olduğunda ne hissedersin?
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Korkuların seni ele geçirememiş!
Korkuların zaman zaman seni ele geçirebiliyor!
Korkuların seni çoktan ele geçirmiş!
Korkuların hayatını tamamen ele geçirmiş!
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