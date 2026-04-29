Yaşlanmayı Önlemenin Yolu Köpek Balıklarında Bulundu: 400 Yıla Kadar Yaşayabiliyorlar!

Araştırmacılar, bu durumu 'resiliens' yani biyolojik esneklik kavramıyla açıklıyor. Grönland köpekbalığı, yaşlanmanın getirdiği hücresel yıkımı durdurmak yerine, bu hasarlarla birlikte yaşamanın ve hayatta kalmanın yolunu bulmuş görünüyor. Yılda ortalama bir santimetre büyüyen ve metabolizması dondurucu sulara uyum sağlamak için aşırı yavaşlayan bu canlı, hasarlı mitokondrilere ve doku sertleşmesine rağmen hayatiyetini sürdürüyor. Diğer kısa ömürlü köpekbalığı türleriyle yapılan kıyaslamalar, bu direncin derin deniz yaşamına bir adaptasyon değil, türe özgü bir genetik mucize olduğuna işaret ediyor.