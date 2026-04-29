article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaşlanmayı Önlemenin Yolu Köpek Balıklarında Bulundu: 400 Yıla Kadar Yaşayabiliyorlar!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 15:24

Kuzey Atlantik’in dondurucu derinliklerinde yaşayan ve dünyanın en uzun ömürlü omurgalısı olarak bilinen Grönland köpekbalığı (Somniosus microcephalus), biyolojik direnç konusunda bilim dünyasını hayrete düşüren yeni verilere temel oluşturuyor. İtalya merkezli yürütülen ve Aging Cell dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırma, bu canlıların kalplerinin sanılanın aksine 'genç ve tertemiz' kalmadığını, aksine insan için ölümcül sayılabilecek ağır yaşlılık hasarlarıyla dolu olduğunu kanıtlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.geopop.it/lo-squalo-della...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalyan bilim heyeti tarafından yürütülen detaylı analizler bu devasa canlıların dokularındaki kronik hasarları gün yüzüne çıkarıyor

Pisa’daki Scuola Normale Superiore liderliğinde, Napoli ve Cenova üniversitelerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, yaklaşık 150 yaşındaki köpekbalıklarından alınan kalp dokuları inceleniyor. Yapılan laboratuvar incelemeleri, hayvanların kalp dokularında ileri derecede fibrozis, yoğun hücre atığı birikimi ve kronik oksidatif stres bulunduğunu belgeliyor. Normal şartlarda kalp kasının kasılma yeteneğini bitiren bu patolojik tabloların Grönland köpekbalığının hayatsal fonksiyonlarını asırlar boyunca engellemediği gözlemleniyor.

Fizyolojik direnç mekanizmaları sayesinde bu canlılar biyolojik yıkıma rağmen fonksiyonel kalmayı başarıyor

Araştırmacılar, bu durumu 'resiliens' yani biyolojik esneklik kavramıyla açıklıyor. Grönland köpekbalığı, yaşlanmanın getirdiği hücresel yıkımı durdurmak yerine, bu hasarlarla birlikte yaşamanın ve hayatta kalmanın yolunu bulmuş görünüyor. Yılda ortalama bir santimetre büyüyen ve metabolizması dondurucu sulara uyum sağlamak için aşırı yavaşlayan bu canlı, hasarlı mitokondrilere ve doku sertleşmesine rağmen hayatiyetini sürdürüyor. Diğer kısa ömürlü köpekbalığı türleriyle yapılan kıyaslamalar, bu direncin derin deniz yaşamına bir adaptasyon değil, türe özgü bir genetik mucize olduğuna işaret ediyor.

Kalp dokusundaki bu olağanüstü dayanıklılık insanlarda yaşlanmaya bağlı hastalıkların tedavisi için yeni bir perspektif sunuyor

Bilim dünyası, Grönland köpekbalığının ağır doku hasarına rağmen nasıl kalp yetmezliği yaşamadığını çözmeye odaklanıyor. Elde edilen bulgular, insanlarda yaşlılığa bağlı kalp kası sorunlarının tedavisinde 'hasarı yok etmek' yerine 'hasara rağmen işlevselliği korumak' üzerine kurulu yeni stratejilerin geliştirilmesine olanak tanıyor. 500 santimetreyi aşan boyları ve 400 yıla varan ömürleriyle bu canlılar tıp literatürünün yaşlanma konusundaki yerleşik kurallarını yeniden yazdıracak potansiyel taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın