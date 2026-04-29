Beklenen Hızlı Tren İçin Test Sürüşleri Başladı: 4 Saatlik Yol 1,5 Saate Düşüyor!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 12:05

Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle olan ulaşım standartlarını modernize etme vizyonu doğrultusunda planlanan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında önemli bir eşik aşıldı. Projenin ilk fazını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde, altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) çalışmaları tümüyle tamamlanarak teknik hazırlık süreci sonuçlandırıldı. İnşaat faaliyetlerinin nihayete ermesiyle birlikte, belirlenen güzergâhlar üzerinde yüksek hızlı tren setleri aracılığıyla çift yönlü deneme seferleri icra edilmeye başlandı.

Yolcu ve yük taşımacılığında zaman maliyeti minimize ediliyor

Edirne’yi modern hızlı tren ağı vasıtasıyla İstanbul’a entegre edecek olan bu devasa yatırım, ulaşım sürelerinde radikal bir iyileşme vaat ediyor. Proje tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, mevcutta 4 saat süren yolcu seyahatlerinin 1 saat 30 dakikaya indirilmesi hedefleniyor. Ticari lojistik açısından da büyük önem taşıyan hatta, yük trenlerinin seyir süresi 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya gerileyerek ekonomik verimliliğe doğrudan katkı sunuyor.

Tarihi İpek Yolu’nun Avrupa bağlantısı modern teknolojiyle buluşuyor

Toplamda üç farklı etap üzerinden kurgulanan proje; 200 kilometre hıza elverişli, çift hatlı, elektrikli ve sinyalizasyon sistemine sahip bir yapı sergiliyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı, yalnızca yerel bir ulaşım projesi olmanın ötesinde, tarihi İpek Yolu güzergâhının Türkiye topraklarından geçen bölümünün Avrupa ile birleşmesini sağlayan en stratejik halkayı teşkil ediyor. Bu modern hattın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye, uluslararası demir yolu taşımacılığındaki jeopolitik konumunu bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
