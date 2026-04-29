Kazı Çalışmasında Kazara Bulundu: İstanbul'da 100 Yıllık Havan Topu Mermisi Paniği

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, her gün üzerinden geçtikleri sokağın altında böyle bir riskin bulunmasından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahalle sakinlerinden Çetin Uzun, ekiplerin şüpheli metali fark etmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan mahalle halkı, mühimmatın güvenli bir alana nakledilmesiyle birlikte derin bir nefes aldı. İstanbul’un tarihi derinliğini ve geçmişin izlerini bir kez daha hatırlatan bu hadise, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadan sona erdi.