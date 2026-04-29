Kazı Çalışmasında Kazara Bulundu: İstanbul'da 100 Yıllık Havan Topu Mermisi Paniği
Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak üzerinde faaliyet gösteren İGDAŞ ekipleri, rutin kazı işlemleri yürüttüğü sırada yüzeyin hemen altında alışılagelmişin dışında bir nesneyle karşılaştı. İşçilerin dikkati sayesinde fark edilen paslanmış metalin form itibarıyla bir patlayıcıyı andırması üzerine çalışma güvenli bir mesafede durduruldu. Durumun ivedilikle yetkililere bildirilmesiyle birlikte, olası bir kaza riskine karşı saha tamamen boşaltıldı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzman ekiplerin incelemesi sonucunda mühimmatın asırlık bir havan topu mermisi olduğu saptandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahalle sakinleri kazı sayesinde olası bir tehlikenin bertaraf edildiğini ifade etti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın