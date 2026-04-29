Kazı Çalışmasında Kazara Bulundu: İstanbul'da 100 Yıllık Havan Topu Mermisi Paniği

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 11:35

Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak üzerinde faaliyet gösteren İGDAŞ ekipleri, rutin kazı işlemleri yürüttüğü sırada yüzeyin hemen altında alışılagelmişin dışında bir nesneyle karşılaştı. İşçilerin dikkati sayesinde fark edilen paslanmış metalin form itibarıyla bir patlayıcıyı andırması üzerine çalışma güvenli bir mesafede durduruldu. Durumun ivedilikle yetkililere bildirilmesiyle birlikte, olası bir kaza riskine karşı saha tamamen boşaltıldı.

Uzman ekiplerin incelemesi sonucunda mühimmatın asırlık bir havan topu mermisi olduğu saptandı

Olay yerine sevk edilen polis ve bomba imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yapılan teknik incelemeler neticesinde, söz konusu mühimmatın yaklaşık bir asır öncesinden günümüze ulaştığı tahmin edilen bir havan topu mermisi olduğu netlik kazandırdı. Yıllarca toprak altında uykuda kalan bu tehlikeli parça, kontrollü bir şekilde yerinden çıkarılarak detaylı analiz ve imha süreçleri için emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

Mahalle sakinleri kazı sayesinde olası bir tehlikenin bertaraf edildiğini ifade etti

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, her gün üzerinden geçtikleri sokağın altında böyle bir riskin bulunmasından dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mahalle sakinlerinden Çetin Uzun, ekiplerin şüpheli metali fark etmesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan mahalle halkı, mühimmatın güvenli bir alana nakledilmesiyle birlikte derin bir nefes aldı. İstanbul’un tarihi derinliğini ve geçmişin izlerini bir kez daha hatırlatan bu hadise, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadan sona erdi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
