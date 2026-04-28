Dünyanın En İyi Kuruyemişleri Açıklandı: İlk 3'te Türkiye’nin Gözdesi Var!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 15:45

Dünyaca ünlü lezzet rehberi TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 15 Kuruyemişi' başlığı altında yürüttüğü kapsamlı değerlendirme sürecini tamamlayarak sonuçları paylaştı. Uluslararası gastronomi standartları çerçevesinde hazırlanan listede, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde yetişen tescilli üç ürün, yüksek lezzet profilleriyle üst sıralarda yer alma başarısı gösterdi. Küresel ölçekte büyük ilgi gören bu sıralama, Anadolu topraklarının tarımsal çeşitliliğini ve kalitesini bir kez daha uluslararası arenaya taşıdı.

Antep fıstığı dünya genelinde yapılan değerlendirmede en iyi ilk üç ürün arasına girmeyi başardı

Listenin zirvesinde, Yunanistan’ın Aegina adasında yetiştirilen ve karakteristik aromasıyla fark yaratan Fystiki Aeginas yer bulurken, ikinci sırayı İtalya’nın Etna Yanardağı eteklerinden gelen Pistacchio Verde di Bronte elde etti. Türkiye’nin en stratejik tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığı, bu zorlu rekabette dünya üçüncüsü seçilerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İşte dünyanın en iyi kuruyemişleri listesinin tamamı:

  • Fystiki Aeginas (Yunanistan)

  • Pistacchio Verde di Bronte (İtalya)

  • Antep fıstığı (Türkiye)

  • Marcona bademi (İspanya)

  • Makademya (Avustralya)

  • Fystiki Megaron (Yunanistan)

  • Kelifoto Fystiki Fthiotidas (Yunanistan)

  • Castanha da Terra Fria (Portekiz)

  • Mandorle – Sicilya bademi (İtalya)

  • Nocciola del Piemonte (İtalya)

  • Aydın kestanesi (Türkiye)

  • Brezilya cevizi (Brazil nut)

  • Giresun tombul fındığı (Türkiye)

  • Noix de Grenoble (Fransa)

  • Almendra de Mallorca (İspanya)

  • Fustuq Halabi – Halep fıstığı (Suriye)

Türkiye’nin gastronomi alanındaki başarısı sadece fıstıkla sınırlı kalmadı; Aydın’ın coğrafi işaretli sembolü olan Aydın kestanesi ve Karadeniz’in dünyaca tanınan değeri Giresun tombul fındığı da en iyiler arasındaki yerini aldı. Listede Aydın kestanesi on birinci sırada, Giresun tombul fındığı ise on üçüncü sırada kendine yer buldu.

Ülkemizin listedeki temsil gücünü gösteren veriler aşağıda sunuldu:

  • Dünya Üçüncülüğü: Antep Fıstığı

  • Dünya On Birinciliği: Aydın Kestanesi

  • Dünya On Üçüncülüğü: Giresun Tombul Fındığı

Listede ayrıca İspanya’nın Marcona bademi, Avustralya’nın makademya fındığı ve Portekiz’in Terra Fria kestanesi gibi global çapta popülerlik kazanan ürünler dikkat çekti. Suriye’nin Halep fıstığından Fransa’nın Grenoble cevizine kadar pek çok farklı türün yer aldığı bu seçki, kuruyemişlerin coğrafi kökenlerine göre sergiledikleri lezzet farklılıklarını ortaya koydu. TasteAtlas tarafından yayınlanan bu rapor, Türkiye’nin geleneksel tarım ürünlerinin dünya mutfak literatüründeki saygın konumunu koruduğunu bir kez daha teyit etti.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
